Опубликован список лучших фильмов десятилетия



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На первом месте оказалась картина «Лунный свет»

Журналисты отметили, что этот триллер Джордана Пила «Прочь» лучше других отражает общество XXI века

Американское издание The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.

На первом месте оказалась картина «Лунный свет». Его режиссера Барри Дженкинса назвали одним из главных голосов в современном кинематографе. В 2017 году его работа была удостоена трех премий «Оскар».

На втором месте — «Кэрол» Тодда Хейнса. Развернувшуюся в Нью-Йорке 1950-х годов историю об отношениях двух женщин назвали «глубоко романтичной, сексуальной и драматичной». Исполнительницу главной роли Кейт Бланшетт номинировали на «Оскар», как и ее коллегу по фильму Руни Мару, однако обе актрисы остались без награды.

Тройку замкнул триллер Джордана Пила «Прочь». Журналисты отметили, что этот фильм лучше других отражает общество XXI века.

На четвертом месте работа Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», на пятом — «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн. Кроме того, в первую десятку вошли фильмы «Американская милашка», «Приключения Паддингтона 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тебя никогда здесь не было» и «Женщины ХХ века».

В июле журналисты издания IndieWire составили список из сотни главных фильмов десятилетия. Первое место в нем тоже занял «Лунный свет».