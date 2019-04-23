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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер драмы о путешествиях во времени «Увидимся вчера»

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    Опубликован трейлер драмы о путешествиях во времени «Увидимся вчера»
    slashfilm.com

    Продюсером фильма стал именитый кинематографист Спайк Ли

    Вышел первый трейлер научно-фантастического фильма о путешествиях во времени «Увидимся вчера» (See You Yesterday).

    Картина рассказывает о двух школьниках — они лучшие друзья и научные вундеркинды, которые в свободное время занимаются изобретением своеобразной машины времени в виде рюкзаков. Старшего брата девочки смертельно ранит полицейский, и дети решают использовать свое изобретение, чтобы отправиться в прошлое и спасти юношу — хотя рюкзаки еще не доделаны.

    Описание ленты говорит о ней как о «научно-фантастическом приключении, основанном на семейной любви, культурных различиях и всеобщем стремлении изменить ошибки прошлого». Режиссером «Увидимся вчера» стал новичок Стефон Бристоль — ученик Спайка Ли, обладателя двух «Оскаров» и премии Британской академии кино, который спродюсировал фильм. Премьера картины состоится 17 мая на Netflix.

    Джерело: Bird In Flight

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