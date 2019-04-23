В сети опубликован тизер политического сериала с Расселом Кроу



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Канал Showtime опубликовал первый тизер предстоящего мини-сериала «Самый громкий голос» (The Loudest Voice)

Главную роль в проекте исполнил актер Рассел Кроу. Он играет Роджера Айлза – генерального директора американского телеканала Fox News, который консультировал нескольких президентов-республиканцев.

Сериал основан на одноименной книге писателя Габриэля Шермана. Сообщается, что в проекте будет 8 эпизодов. Сюжет сериала сосредоточен на том, как Айлзу удалось построить империю телевизионных новостей, занять важное место в Республиканской партии и влиять на политические процессы. "Мы дадим им такое видение мира, каким они его хотят", – говорит герой Кроу в тизере.

Также в сериале снялись Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн и другие. Над первыми двумя эпизодами проекта работала режиссер Кари Скогланд ("Дневник служанки").

Премьера сериала состоится 30 июня.

Джерело: Buro 24/7