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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер фильма о женщине-астронавте с Натали Портман в главной роли

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    Опубликован трейлер фильма о женщине-астронавте с Натали Портман в главной роли

    Картина расскажет о том, как непросто приходится космонавтам, вернувшимся домой

    Компания Fox Searchlight Pictures выпустила трейлер фильма «Бледная синяя точка» (Lucy in the Sky — «Люси в небесах»). Лента рассказывает о женщине-астронавте, которая вернулась домой из продолжительной миссии в космосе и с трудом привыкает к земной жизни, понемногу теряя связь с реальностью. Главную роль исполнила обладательница «Оскара» и двух «Золотых глобусов» актриса и режиссер Натали Портман («Черный лебедь», «Звездные войны», «Леон»).

    Сюжет фильма отчасти навеян историей астронавта Лизы Новак. В 2007 году она предприняла попытку похищения капитана военно-воздушных сил США Колин Шипман, которую ревновала к своему коллеге Уильяму Офилейну — с ним у Новак были романтические отношения до того, как тот стал встречаться с Шипман.

    Режиссером «Бледной синей точки» стал Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Помимо Натали Портман в фильме сыграли Джон Хэмм, Дэн Стивенс, Зази Битц и Эллен Берстин. Точная дата выхода картины пока неизвестна.

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