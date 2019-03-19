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    Опубликован трейлер «Истории игрушек 4»

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    Опубликован трейлер «Истории игрушек 4»

    Уже в июне этого года преданные поклонники «Истории игрушек» увидят четвёртую часть анимационной франшизы

    На протяжении последних месяцев студия Disney лишь дразнила зрителей короткими тизерами, которые едва ли намекали на что-то большое, чем очередное большое приключение главных героев. Однако сегодня фанатам наконец-то представили дебютный трейлер мультфильма, благодаря которому фанаты узнают, какие новые приключения ждут ковбоя Вуди, астронавта Базза и новых персонажей.

    Двухминутный ролик познакомит  с новым героем «Истории игрушек» — Вилкой. Да, обыкновенной вилкой с глазками и ручками, которую сделала маленькая владелица игрушек Бонни. Вилка осознает, что он вовсе не игрушечный, поэтому покидает дом, а вслед за ним отправляются Вуди и Базз. Во время этого увлекательного приключения они встретят друзей и неприятелей, а также фарфоровую пастушку Бо Пип, которая откроет героям абсолютно новый мир и заставит переосмыслить свою жизнь.

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