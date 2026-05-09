Організатори Євробачення роз'яснили, як відбувається голосування на Євробаченні

Ілля Мандебура
Голосування на Євробаченні складається з голосів журі та голосів аудиторії
фото: EBU

За найцікавішою частиною конкурсу стоїть низка складних процедур 

Європейська мовна спілка оприлюднила нове роз’яснення щодо механізмів забезпечення чесності голосування на Євробаченні-2026, яке охоплює 35 країн-учасниць та категорію «Решта світу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Як відбувається голосування глядачів?

Глядачі мають можливість віддавати свої голоси трьома основними способами: за допомогою телефонних дзвінків, SMS та онлайн-платформи. Надійність телефонного та SMS-голосування забезпечують телекомунікаційні оператори, які виступають контрольними пунктами, що блокують дзвінки з іноземних номерів та забезпечують дотримання встановлених лімітів. Кожен користувач може надіслати щонайбільше 10 голосів через один канал, проте, оскільки персональні дані не передаються між різними системами, технічно залишається можливість проголосувати по 10 разів через кожен із доступних методів окремо.

Онлайн-голосування здійснюється через офіційний сайт, проте цей метод залишається обмеженим у Вірменії, Австрії, Болгарії, Грузії та Мальті, де користувачам пропонується надіслати попередньо заповнене SMS. Для підтвердження географічної приналежності онлайн-голосу за межами цих країн система перевіряє дані платіжних карток, оскільки методи оплати містять інформацію про країну походження. Будь-які виявлені підозрілі дії чи порушення правил автоматично запускають процес офіційного перегляду та фіксуються у звітах для забезпечення повної відповідності регламенту конкурсу.

Як відбувається голосування журі?

Професійне журі в кожній країні складається з семи фахівців у галузі музики та розваг, причому щонайменше двоє членів мають бути віком від 18 до 25 років. Експерти оцінюють пісні за кількома критеріями, серед яких оригінальність композиції, якість виконання, вокальні дані артистів та загальне враження від номера. Журі зобов'язані переглядати другу генеральну репетицію кожного шоу (яку ще часто називають «журі-шоу» з цієї причини) та ранжувати всі виступи незалежно, не обговорюючи свої вподобання з колегами чи публічно. За дотриманням процедури на місцях стежать голова журі та нотаріус, які гарантують правильне внесення результатів до офіційної цифрової платформи. Кожна з таких репетицій пройде за день до кожного з трьох шоу – 11 травня (для першого півфіналу), 13 травня (для другого півфіналу) та 15 травня (для фіналу). 

На валідацію всіх отриманих даних у півфіналах відводиться близько 12-13 хвилин, тоді як у фіналі цей процес триває приблизно пів години. Для підтвердження прозорості всього циклу залучається незалежний монітор відповідності, який проводить повторний перерахунок голосів та перевірку дотримання правил журі.

