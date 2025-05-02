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Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каменських зробила заяву про стосунки з Потапом
фото: скриншот з відео

Настя Каменських про свої стосунки з Потапом: Любов подолає абсолютно все

Українська співачка Настя Каменських спростувала чутки про розлучення зі скандальним репером і продюсером Потапом. Про це вона заявила на сцені під час одного з виступів. Відповідне відео поширилося у TikTok, інформує «Главком».

«Нехай люди говорять. Нас коли одружували, ми одне одного терпіти не могли. Коли розводять, ми як ніколи – у нас усе добре. Тому нехай усі щось говорять. Головне – пам'ятати: любов подолає абсолютно все», – сказала Каменських.

@potapinastya_fanlove «У нас все добре» 🥺❤️‍🩹 #потап #потапинастя ♬ оригінальний звук - potapinastya_fanlove

Зауважимо, що Потап та Каменських 23 травня 2019 року офіційно стали чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, що у 2024 році співачка Настя Каменських (NK) гастролювала Америкою, де виконувала свої пісні російською мовою.

До слова, Олексій Потапенко, який неодноразово потрапляв у скандали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вирішив дати інтерв’ю російському журналісту та пропагандисту Дудю. У ньому, зокрема, Потап пояснив, чому зняв штани на врученні премії RU.TV.  

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Теги: Настя Каменських Потап

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