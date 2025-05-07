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Потап розповів, де нині проживає з Каменських

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потам сказав, що пишається Каменських
фото: kamenskux/Instagram

Потап: Ми зараз живемо в різних країнах

Скандальний український репер та продюсер Потап розсекретив, де живе зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. Про це він зауважив в інтерв'ю латвійському проєкту «Все всегда везде», інформує «Главком».

«Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу – це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається», – сказав Потап.

Артист додав, що пишається Настею Каменських та назвав її своєю музою: «Настя, коли співає, я ридаю. Вона мене пробирає наскрізь. Я за неї хвилююся, підтримую. Я з нею перебуваю у цей момент. Я писав ці пісні разом із нею, тож проживаю цей момент. Я нею пишаюся, вона моя муза. Вона чудова»

Потап та Каменських 23 травня 2019 року офіційно стали чоловіком і дружиною.

До слова, українська співачка Настя Каменських спростувала чутки про розлучення зі скандальним репером і продюсером Потапом. Про це вона заявила на сцені під час одного з виступів. 

Зауважимо, що Олексій Потапенко, який неодноразово потрапляв у скандали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вирішив дати інтерв’ю російському журналісту та пропагандисту Дудю. У ньому, зокрема, Потап пояснив, чому зняв штани на врученні премії RU.TV.

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Теги: Потап Настя Каменських

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