Педан нарвався на хейт у мережі, назвавши причину, чому не пішов у ЗСУ

Ведучий пояснив, як військові відмовили його йти в ЗСУ

Шоумен Олександр Педан нарвався на хейт через своє інтерв’ю 2023 року. У мережі опублікували фрагмент з інтерв’ю ведучого, де він пояснював, чому не пішов у ЗСУ. Відповідь Педана обурила українців у мережі, пише «Главком».

Як Олександр Педан пояснив своє рішення, не йти у військо

У 2023 році Олександр Педан дав інтерв’ю виданню Ґрунт, де відповів на питання, чому він не став на захист країни. Шоумен пояснював, що неодноразово думав про те, що він має бути у війську та заявляв, що має для цього гарне здоров’я й навички користування зброєю. Однак він досі не пішов у ЗСУ, бо його від цього відмовили самі ж військові.

Ведучий заявив, що від нього користі більше в тилу, ніж на фронті, адже він «підіймає бойовий дух» захисників. «Я не пішов воювати і це мій біль. Я як чоловік постійно думав, де я більше потрібен: тут, чи там. Як чоловіку мені хотілось туди, здоров’я є, бігати вмію, стріляти вмію. Найголовніше я питався у військових, вони кажуть: «Слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся і піднімаєш бойовий дух – набагато важливіше, ніж те, щоб ти зараз із нами тут рив окопи»», – заявив телеведучий.

Як українці реагують на слова Олександра Педана

Відео зі словами Олександра Педана з поясненнями про його перебування в тилу розлетілося в соцмережі Тhreads. Допис став популярним та зібрав чимало коментарів із думками українців, які висловилися про позицію Педана:

«Такий біль, прям нестерпний».

«Тут краще б мовчав».

«Хлопці мої як дивилися відеосюжет з цим педаном, плакали всією ротою. В морській піхоті не могли до ранку заспокоїти два батальйони. В танкістів депресія».

«У нього є вибір, йти чи не йти. А у звичайних людей немає. Краще б він мовчав».

«Зараз кожен почне говорити, що йому військові сказали не йти. Гарно, нічого не скажеш».

«Педан, як військовослужбовець запрошую вас у військо! Ми потребуємо вас! Відчуєте себе, нарешті, «чоловіком».

Українці з іронією цитують Олександра Педана

Крім цього, в мережі з'явилися й дописи, де українці почали робити меми зі слів Олександра Педана, цитуючи його слова: «Я не пішов воювати й це мій біль».

До слова, Олександр Педан не коментував ці коментарі та не відповів на згадки його акаунту під дописом про його інтерв’ю.

