Педан нарвався на хейт у мережі, назвавши причину, чому не пішов у ЗСУ

glavcom.ua
44-річний Олександр Педан розповів, що зупинило його піти у військо
Ведучий пояснив, як військові відмовили його йти в ЗСУ

Шоумен Олександр Педан нарвався на хейт через своє інтерв’ю 2023 року. У мережі опублікували фрагмент з інтерв’ю ведучого, де він пояснював, чому не пішов у ЗСУ. Відповідь Педана обурила українців у мережі, пише «Главком».

Як Олександр Педан пояснив своє рішення, не йти у військо

У 2023 році Олександр Педан дав інтерв’ю виданню Ґрунт, де відповів на питання, чому він не став на захист країни. Шоумен пояснював, що неодноразово думав про те, що він має бути у війську та заявляв, що має для цього гарне здоров’я й навички користування зброєю. Однак він досі не пішов у ЗСУ, бо його від цього відмовили самі ж військові.

Ведучий заявив, що від нього користі більше в тилу, ніж на фронті, адже він «підіймає бойовий дух» захисників. «Я не пішов воювати і це мій біль. Я як чоловік постійно думав, де я більше потрібен: тут, чи там. Як чоловіку мені хотілось туди, здоров’я є, бігати вмію, стріляти вмію. Найголовніше я питався у військових, вони кажуть: «Слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся і піднімаєш бойовий дух – набагато важливіше, ніж те, щоб ти зараз із нами тут рив окопи»», – заявив телеведучий.

Як українці реагують на слова Олександра Педана 

Відео зі словами Олександра Педана з поясненнями про його перебування в тилу розлетілося в соцмережі Тhreads. Допис став популярним та зібрав чимало коментарів із думками українців, які висловилися про позицію Педана:

  • «Такий біль, прям нестерпний».
  • «Тут краще б мовчав».
  • «Хлопці мої як дивилися відеосюжет з цим педаном, плакали всією ротою. В морській піхоті не могли до ранку заспокоїти два батальйони. В танкістів депресія».
  • «У нього є вибір, йти чи не йти. А у звичайних людей немає. Краще б він мовчав».
  • «Зараз кожен почне говорити, що йому військові сказали не йти. Гарно, нічого не скажеш».
  • «Педан, як військовослужбовець запрошую вас у військо! Ми потребуємо вас! Відчуєте себе, нарешті, «чоловіком».

Українці з іронією цитують Олександра Педана

Крім цього, в мережі з'явилися й дописи, де українці почали робити меми зі слів Олександра Педана, цитуючи його слова: «Я не пішов воювати й це мій біль».

До слова, Олександр Педан не коментував ці коментарі та не відповів на згадки його акаунту під дописом про його інтерв’ю.

Нагадаємо, Олександр Педан заявляв, що хоче отримати ще одну освіту у 42 роки. Як відомо, Педан раніше здобув економічну освіту, але нещодавно вирішив вступити на іншу спеціальність. Відтак телеведучий вивчатиме галузь державного управління. З'ясувалося, що таку ідею чоловіка підтримала дружина телеведучого, Інна Педан. Жінка збирається вступити до того ж самого вишу, що і чоловік.

