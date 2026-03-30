Міноборони залучило бізнес до ППО: є перші збиті дрони

Єгор Голівець
Федоров заявив про нову модель ППО за участю бізнесу
Приватні групи вже працюють у системі ЗСУ та збивають цілі на Харківщині
 

В Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

«Приватна ППО вже працює – перші результати перехоплення ворожих цілей», – заявив він.

За його словами, одна з компаній-учасниць уже сформувала власну групу протиповітряної оборони, яка бере участь у відбитті атак. «Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala», – зазначив міністр.

Паралельно, за даними Міноборони, триває розгортання нових підрозділів на базі приватного сектору. «Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання», – повідомив Федоров.

Він уточнив, що частина таких груп уже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку. У Міноборони наголошують, що приватні підрозділи діють у координації з військовими.

«Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній – захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed», – зазначив Федоров.

Модель передбачає тісну взаємодію держави, армії та бізнесу. Міністр також заявив про відкриття ринку у цьому сегменті. Він додав, що приватні групи отримують озброєння та діють під координацією Повітряних сил.

За його словами, ключова мета: масштабування системи протиповітряної оборони. «Наша мета – побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба – ключовий пріоритет», – підсумував він.

Нагадаємо, що у лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО. 

