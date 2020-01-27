Пенелопа Крус в «голом» платье восхитила гостей престижной кинопремии (фото)



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45-летняя Пенелопа Крус произвела фурор своим появлением на церемонии вручения кинопремии Гойя в испанской Малаге

Актриса выбрала эффектный романтичный образ

45-летняя Пенелопа Крус дефилировала по красной ковровой дорожке в платье настоящей принцессы. Испанская звезда примерила наряд из органзы Ralph & Russo в нежных оттенках. Платье было вручную расшито цветочными аппликациями, кристаллами и нитями из шелка. «Голый» верх в сочетании с пышной юбкой смотрелся безупречно стильно.

Актриса не ушла с церемонии без награды. Картина с участием брюнетки «Боль и слава» победила в номинации «Лучший фильм года».

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