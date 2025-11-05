У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей
Чоловік був знайомий із матір’ю потерпілих
Вінницький міський суд засудив чоловіка, який ґвалтував дітей та створював порнографію. Він проведе за ґратами 15 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
На підставі доказів, зібраних слідчими поліції Вінниччини, суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх, а також у виготовленні дитячої порнографії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2021 років засуджений працював у службі таксі та був знайомий із матір’ю потерпілих. Зловмисник іноді приїздив коли жінки не було вдома та ґвалтував двох неповнолітніх сестер. Окрім цього, він змушував дівчаток брати участь у створенні порнографічних матеріалів, які зберігав на своєму ноутбуку.
Слідчі провели низку слідчих дій, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та інші речові докази. Вінницький міський суд визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України, і призначив остаточне покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою або дозвіллям дітей, строком на три роки.
До слова, у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Раніше Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жителя Кам’янець-Подільського району винним у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх неповнолітніх доньок.
