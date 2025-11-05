Головна Вінниця Новини
У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей
Вінницький міський суд визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочинів
Чоловік був знайомий із матір’ю потерпілих

Вінницький міський суд засудив чоловіка, який ґвалтував дітей та створював порнографію. Він проведе за ґратами 15 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

На підставі доказів, зібраних слідчими поліції Вінниччини, суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх, а також у виготовленні дитячої порнографії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2021 років засуджений працював у службі таксі та був знайомий із матір’ю потерпілих. Зловмисник іноді приїздив коли жінки не було вдома та ґвалтував двох неповнолітніх сестер. Окрім цього, він змушував дівчаток брати участь у створенні порнографічних матеріалів, які зберігав на своєму ноутбуку.

Слідчі провели низку слідчих дій, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та інші речові докази. Вінницький міський суд визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України, і призначив остаточне покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою або дозвіллям дітей, строком на три роки.

До слова, у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Раніше Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жителя Кам’янець-Подільського району винним у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх неповнолітніх доньок. 

Теги: Вінниця зґвалтування діти

