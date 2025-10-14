Глава ОБСЄ призначив спецпредставницю з питань викрадених українських дітей

Одебрінк є авторкою звіту Парламентської асамблеї ОБСЄ про викрадення українських дітей Росією

Глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив Каріну Одебрінк спеціальним представником з питань викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організації.

Призначення відбулося після нещодавнього візиту Одебрінк до Києва, під час якого проблему викрадення українських дітей було визнано однією з першочергових. «Вкрай важливо об'єднати зусилля міжнародних майданчиків, коаліцій та асамблей, щоб покласти край незаконним викраденням, що здійснюються Росією. Разом ми можемо допомогти повернути цих дітей додому», – сказала Одебрінк, коментуючи своє призначення.

Каріна Одебрінк активно займається темою викрадення та депортації Росією українських дітей як спеціальний доповідач парламентської групи підтримки України Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також у ролі доповідача третього Спільного комітету Асамблеї. У липні вона представила детальну доповідь під назвою «Викрадення Росією українських дітей та їхня депортація», де закликала до посилення міжнародного співробітництва, зокрема через Міжнародну коаліцію з повернення українських дітей та ініціативу президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Посадовиця координуватиме роботу Парламентської асамблеї ОБСЄ з питання викрадення та депортації українських дітей. Вона співпрацює з міжнародними партнерами, Верховною Радою, українськими структурами та виконавчими органами ОБСЄ, допомагаючи зміцнювати міжпарламентську взаємодію і стійкість України.

Одебрінк також стежитиме за притягненням до відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та можливі воєнні злочини, включно з насильницьким вивезенням дітей, затриманнями цивільних і випадками сексуального насильства під час війни.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

До слова, уряд Британії запровадив обмеження проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.