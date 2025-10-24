Головна Гроші Економіка
Майже 400 тис. грн за гектар. Де в Україні найдорожча та найдешевша земля

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ринок землі в Україні став стабільним та зрілим від початку 2025 року
фото: slovoidilo.ua

Цього року земельний ринок в Україні відновився, а ціни стабілізувалися

Ринок землі в Україні став стабільним від початку 2025 року в порівнянні з динамікою 2024 року. Детальніше про це розповів координатор земельного комітету «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Ігор Лісецький. Про це пише «Главком» із посиланням на 24 Канал.

Ігор Лісецький пояснює, що торік ринок відновлювався та водночас помірно зростав, а 2025 рік відзначився становленням стабільних цін після різкого підвищення. Він також відзначив коливання цін на початку року, що потім стабілізувалися та закріпилися з високим рівнем. «Протягом усього 2024 року спостерігався чіткий висхідний тренд: середня вартість 1 га планомірно зросла з близько 43 тис. грн у січні до понад 50 тис. грн до кінця року. Натомість 2025 рік розпочався з аномально високого піку в січні (близько 72 тис. грн), після чого почалася ринкова корекція», – пояснив експерт.

Тепер середня вартість гектара землі коштує 61-62 тис. грн. А у 2024 році вона коливалася від 49 до 52 тис. грн. Ігор Лісецький також розповів, де зараз найдорожча та найдешевша земля. «Найбільше зростання та абсолютні цінові рекорди (до 123,9 тис. грн) спостерігаються в західному кластері, зокрема в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, а також у Київській, – зазначає він.

Тож ці області характеризуються вищої ціною на землю в порівнянні з іншими територіями країни. Це також підтверджують дані Опендатабот:

  • Івано-Франківська – 388,6 тис. грн за гектар.
  • Київська – 159,2 тис. грн.
  • Тернопільська – 141,7 тис. грн.
  • Черкаська – 125 тис. грн.
  • Львівська – 118 тис. грн.
  • Чернівецька – 106,5 тис. грн.
  • Ужгородська – 105,7 тис. грн.

Проте Ігор Лісецький виділяє окремі області, де земля є найдешевшою. Зокрема це стосується прифронтових територій, де найбільший спад цін на землю складає близько 25,4 тис. грн. Йдеться про Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. «Воєнні ризики нівелюють цінність землі», – пояснює фахівець.

У цих областях за гектар просять менше ніж 40 тис грн. Така цінова політика спостерігаються ще в деяких регіонах:

  • Миколаївська – 39,4 тис. грн за гектар.
  • Донецька – 38,3 тис. грн.
  • Одеська – 37,1 тис. грн.
  • Херсонська – 36,2 тис. грн.
  • Дніпропетровська – 36,1 тис. грн.
  • Запорізька – 30,2 тис. грн.

Також «Главком» розповідав про те, що Київрада продовжила строк дії рішення про викуп землі у Протасовому яру. Це рішення одностайно підтримали Депутати і міський голова Києва.

Економіка

