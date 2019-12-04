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    Шоу-биз

    Первой обладательницей награды Apple Music Awards стала Билли Айлиш

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    <p>Компания Apple запустила музыкальную премию</p> <div></div> - Первой обладательницей награды Apple Music Awards стала Билли Айлиш

    Компания Apple запустила музыкальную премию

    Чтобы получить награду компании, нужно быть не только талантливым музыкантом, но и выдающейся личностью

    Компания Apple запустила собственную ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards, которая будет присуждаться самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых значительно повлияло на мировую культуру, сообщили в корпорации.

    Уточняется, что победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» будет определять международная команда редакторов сервиса Apple Music, которая состоит из музыкальных критиков и лидеров мнений.

    В номинациях «Альбом года» и «Песня года» лучших определяют по данным стриминга: побеждают те работы, которые подписчики Apple Music слушали чаще всего в этом году.

    «Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру. Мы очень рады признать их заслуги», — сказал вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер.

    Победители Apple Music Awards 2019:

    • «Артист года» — Билли Айлиш.
    • «Альбом года» — When We Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш.
    • «Лучший автор песен» — Билли Айлиш и ее брат Finneas.
    • «Прорыв года» — Лиззо.
    • «Песня года» — Old Town Road рэпера Lil Nas X.

     

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