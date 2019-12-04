Первой обладательницей награды Apple Music Awards стала Билли Айлиш



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Компания Apple запустила музыкальную премию

Чтобы получить награду компании, нужно быть не только талантливым музыкантом, но и выдающейся личностью

Компания Apple запустила собственную ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards, которая будет присуждаться самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых значительно повлияло на мировую культуру, сообщили в корпорации.

Уточняется, что победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» будет определять международная команда редакторов сервиса Apple Music, которая состоит из музыкальных критиков и лидеров мнений.

В номинациях «Альбом года» и «Песня года» лучших определяют по данным стриминга: побеждают те работы, которые подписчики Apple Music слушали чаще всего в этом году.

«Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру. Мы очень рады признать их заслуги», — сказал вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер.

Победители Apple Music Awards 2019: