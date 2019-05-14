Певица Рианна и Louis Vuitton запускают новый элитный бренд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/badgalriri

Американская R&B и поп-певица, актриса Рианна вместе с французской компанией Moët Hennessy Louis Vuitton запускают собственный бренд

Торговая марка будет называться по настоящей фамилии Рианны – Fenty, а появится она осенью 2019 года.

О старте продаж одежды и аксессуаров певица рассказала на своей странице в Instagram.

instagram.com/badgalriri

Fenty - первый новый бренд от LVMH, начиная с 1987 года.

Рианна в своем заявлении сказала, что ей предоставили «уникальную возможность создать модный дом категории лакшери, без творческих ограничений».

Генеральный директор LVMH Бернард Арно сказал, что Рианне окажут поддержку в создании команды и выделят ресурсы.

«Каждый знает, что Рианна прекрасная певица, но благодаря нашему партнерству в Fenty Beauty, я открыл для себя настоящего предпринимателя и руководителя, потрясающего лидера», - сказал он.

«Чтобы поддержать Рианну в создании Fenty Maison, мы создали талантливую команду, поддерживаемую ресурсами группы. Я горжусь тем, что LVMH возглавляет это предприятие, и желаю, чтобы оно процветало», – сказал Арно.

instagram.com/badgalriri

Агентство отмечает, что косметический бренд певицы Fenty Beauty достиг почти 500 млн евро с продажи на конец 2018 года.

К тому же, Рианна, которая также занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty и умеет удивить смелыми выходами на публику.

Джерело: ubr.ua