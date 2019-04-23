Пинк больше не хочет делиться снимками с детьми из-за хейтеров

То пользователям не понравилось, что отец учит дочь стрелять, а сына ездить на электромотоцикле, то певицу пристыдили за то, что двухлетний Джеймсон Мун появился на фото без подгузника. Звезде надоело такое отношение «мамшеймеров», и в интервью ведущей Эллен ДеДженерас она объявила, что больше не намерена делиться снимками с детьми.

На прошлой неделе Пинк стала гостьей на шоу Эллен ДеДженерас, где представила зрителям песню из своего нового альбома, а с ведущей поговорила о своих детях и скандале, разразившемся вокруг её младшего сына. Оказалось, что фотография двухлетнего Джеймсона Муна без подгузника спровоцировала целую волну негативных комментариев в Instagram, где некоторые пользователи даже пригрозили певице обратиться в службу защиты детей.

«Люди писали отвратительные вещи, и я плакала навзрыд, потому что мне нравится делиться семейными моментами. Это лучшие моменты моей жизни, которыми я горжусь. Я горжусь своими детьми больше всего на свете, но больше не буду делиться снимками с ними», — рассказала звезда.

В то же время Пинк считает, что сейчас самое время перестать публиковать фотографии с детьми, ведь они становятся старше: «Уиллоу сейчас семь, так что самое время перестать быть откровенной с публикой». Что же касается троллей и «мамшеймеров» в комментариях, с которыми певице приходится сталкиваться постоянно, звезда рассудила: «Я понимаю, что люди пытаются донести до меня: мы на виду, нужно быть осторожными. В этом они правы, но есть более подходящие способы сказать это, более добрые».