Победитель «Голос.Діти» Александр Зазарашвили: Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победитель «Голос.Діти» Александр Зазарашвили

В воскресенье вечером состоялся грандиозный суперфинал вокального проекта

Победителем «Голос.Діти» стал подопечный группы «Время и Стекло» - 12-летний Александр Зазарашвили из Грузии.

Александр получил не только заветную статуэтку и популярность в Украине, но и подарок в виде поездки в Disneyland Paris.

Стоит отметить, что Зазарашвили до сих пор не может поверить в то, что он стал лучшим певцов в Украине.

«Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит. Я настолько благодарен украинцам за такой теплый прием, за то, что придавали мне сил и веры в себя. Во время участия в проекте я чувствовал эту любовь и пытался оправдать это огромное доверие. Я посмотрел все предыдущие сезоны и так давно мечтал попасть на «Голос.Діти» именно в Украине. Здесь искренние люди и тренеры, которые искренне заботятся о детях, делают все, чтобы научить, раскрыть талант. Я верю, что с этой победой я приблизился к тому, чтобы стать известным вокалистом. Мечтаю, чтобы у каждого ребенка было беззаботное, достойное детство, и надеюсь, что став известным, смогу больше помочь деткам, которые остались без родителей», -так прокомментировал свою победу Александр сразу после окончания шоу.

Напомним, что в суперфинале Александр спел несколько композиций.

Первой на сцене «Голос.Діти» прозвучала композиция грузинской джазовой певицы Нини Катамадзе - Once in the Street.

В совместном выступлении с соперницей Кариной Столабой и звездными наставниками группой «Время и Стекло» Александр исполнил песню Андрея Кузьменко (Скрябин) - «Люди, як кораблі».

Ну а в самом конце, после объявления результатов и имени победителя, маленький грузин исполнил композицию Селин Дион - All by myself, которую он спел во время слепых прослушиваний.

Читайте также: Зианджа поразила сеть новым нежным луком