Победительница «Евровидения-2018» отказалась ехать в Россию

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Певицу пригласил российский музыкальный телеканал для участия в премии

Представительница Израиля Нетта Барзилай, которая в минувшие выходные одержала победу на международном песенном конкурсе «Евровидения-2018» , отказалась от приглашения приехать в РФ.

По информации российских СМИ, 25-летнюю певицу пригласил менеджмент популярного российского музыкального телеканала «Муз-ТВ» для участия в премии «Трансформация». Но менеджмент артистки отказался от приглашения. Причиной отказа стало то, что в этот день Нетта Барзилай планирует принять участие в гей-параде, который пройдет в Израиле.

Напомним, что во время пресс-конференции в Лиссабоне (Португалия) Нетта отметила, что она с уважением относится к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я ценю их. Большинство - в моей команде, большая часть моей команды... Они заботятся обо мне и поддерживают меня на протяжении всех этих сложных времен. Часть сообщества. Я никто без них, без их энергии, я буду выступать для них до конца своей жизни. И я буду на следующем прайде в Тель-Авиве. Приезжайте на прайд-парад, на парад любви», - призвала артистка.