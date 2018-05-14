Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон

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eurovision.tv

Представительница Израиля, которая победила в музыкальном конкурсе, умудрилась сломать награду

Об этом неприятном инциденте стало известно во время пресс-конференции.

По словам Нетти Барзилай хрустальный микрофон сломался сразу же после того, как победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал вручил девушке трофей.

Стоит отметить, что накануне финала Сальвадор жестко раскритиковал композицию представительницы Израиля на международном песенном конкурсе.

В одном из интервью Сальвадор Собрал заявил, что композиция Нетти ужасна.

«YouTube решил, что мне, наверное, понравится израильская песня. Я открыл ссылку и оттуда зазвучала ужасная музыка. Какое счастье, что мне в этом году не пришлось ничего слушать», - сказал Сальвадор Собрал.

Однако, во время пресс-конференции супервайзер конкурса Йон Ула Санд вручил Нетти новый хрустальный микрофон.

«Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один»,– сказал Санд и поздравил певицу с победой.