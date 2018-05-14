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    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон

    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка
    eurovision.tv

    Представительница Израиля, которая победила в музыкальном конкурсе, умудрилась сломать награду

    Об этом неприятном инциденте стало известно во время пресс-конференции.

    По словам Нетти Барзилай хрустальный микрофон сломался сразу же после того, как победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал вручил девушке трофей.

    Стоит отметить, что накануне финала Сальвадор жестко раскритиковал композицию представительницы Израиля на международном песенном конкурсе.

    В одном из интервью Сальвадор Собрал заявил, что композиция Нетти ужасна.

    «YouTube решил, что мне, наверное, понравится израильская песня. Я открыл ссылку и оттуда зазвучала ужасная музыка. Какое счастье, что мне в этом году не пришлось ничего слушать», - сказал Сальвадор Собрал.

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    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон
    Andres Putting, eurovision.tv

    Однако, во время пресс-конференции супервайзер конкурса Йон Ула Санд вручил Нетти новый хрустальный микрофон.

    «Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один»,–  сказал Санд и поздравил певицу с победой.

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