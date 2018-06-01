Победительница шоу «Від пацанки до панянки» призналась, что переписывается с преподавателем проекта

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Победительница проекта Яна Ковальская

Позади три месяца съемок, еще столько же подготовки и трансляции в эфире

И, наконец, стало известно имя победительницы «Від пацанки до панянки». Это – кикбоксер Яна Ковальская. Девушка пришла на реалити, чтобы стать хорошей матерью для своей 4-летней дочери. Для этого должна была избавиться от агрессии и вредных привычек и поработать над женственностью.

В Школе панянок Яне удалось избавиться от своих недостатков, отпустить прошлое и лучше других справиться со всеми испытаниями.

«Когда сказали, что я победила, не знала, стоять мне или падать. Тело начало дрожать, волосы встали дыбом, язык заплетался... Ты только не плачь, подумала я в тот момент. Также испугалась, не зная, что сказать. Я готовила речь финалистки, а не победительницы»,- отметила Яна в начале интервью.

Но при этом призналась, что очень стремилась к победе.

«Наверное, потому что больше всех этого хотела. Я от многого отказалась. Например, бросила курить на первых неделях учебы в Школе панянок. Да, у меня были моменты срыва. Но если подытожить, преподаватели чаще всего все эфиры хвалили именно меня.

Такое впечатление, что я прожила три жизни: до, во время и после проекта. В Школу пришла сильной физически, но слабой морально. Поэтому неудивительно, что самыми тяжелыми для меня оказались испытания на кладбище и в лесу, когда краской на белом полотне мы рисовали то, что нас волнует. Самой легкой была армия. Бегать в шлеме с автоматом, который бьет по ноге, однозначно мое (смеется).

Сейчас я раскрылась, приняла себя и свое тело, научилась ценить и видеть радость в том, чего не замечала. Особенно переосмыслила свою жизнь после поездки в Индию», - рассказала победительница.

Также Яна отметила, что ей жаль, что проект уже закончился.

«За три месяца со мной произошло столько всего, чего у других не бывает и за всю жизнь. Мне будет не хватать и преподавателей, и съемочной группы. Эти люди верили в меня и очень поддерживали. Когда я скучала по своей семье и была готова вернуться домой, они повторяли: «Яна, ты сможешь, не огорчайся». Эти слова добавляли мне сил, я расправляла крылья и дальше «чесала» напролом», - сказала Яна.

По словам Яны, она продолжает поддерживать связь с одним из преподавателей.

«Я думаю, новая тройка преподавателей непревзойденная. Я бы даже сказала, святая тройка. Хотя они и ругали меня за такое сравнение. Но по-другому не скажу (смеется).

Сейчас я общаюсь только с паном Бурлуцким. Мы переписывались после каждого выхода «Від пацанки до панянки» в эфире Нового канала. Я даже просила прощения за комментарии в его адрес. К счастью, пан Бурлуцкий простил и сказал, что все в порядке», - призналась девушка.

Ну и конечно же, Яна рассказала на что потратить денежный приз, который она получила в финале проекта.

«Планирую на свое обучение. Я давно мечтаю о салоне красоты. Но перед тем как его открыть, хорошо бы и самой чему-то научиться», - отметила экс-панянка.