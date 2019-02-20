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    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда

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    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда

    Одна из самых известных plus-size моделей знает, как тяжело приходится девушкам с нестандартными для современного мира формами найти идеальный купальник

    Эшли Грэм решила взять ситуацию в свои руки и разработала коллекцию купальников, которые подойдут всем женщинам, а не только тем, чьи фигуры вписываются в рамки 90-60-90 или около того. Сегодня в сети появился лукбук новой летней коллекции бренда plus-size модели Swimsuits For All. 

    Каждый из 10 купальников Эшли продемонстрировала на себе, а в качестве локации для съемок был выбран популярный в Лос-Анджелесе пляж Венис Бич.

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    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда
    Эшли Грэм продемонстрировала новую коллекцию купальников своего бренда

    Коллекция уже доступна для покупки, самая дорогая модель стоит 108 долларов.

    Джерело: Hello!

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