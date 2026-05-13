Пограбування у серці Лондона та повернення юного Тома Круза через 40 років. Кінопрем'єри тижня

На великі екрани повертається стрічка, яка перетворила Тома Круза на суперзірку глобального масштабу

Цього тижня в кінопрокат вийшли шість фільмів. Два з них глядачі вже бачили на великих екранах. «Кращий стрілець» (Топ Ґан) з голлівудською зіркою Томом Крузом вийшов у світовий прокат рівно 40 років тому, в 1986-му. Повернення на екрани присвячено ювілею старту популярної франшизи. Серед нових стрічок глядачі мають змогу побачити, зокрема, британський трилер «Пограбування: План «Лондон» з Аароном Тейлором-Джонсом в головній ролі. На великих екранах покажуть також китайський анімаційний фільм «Бунтівний дракон» від режисера Цзюнь Вана. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 14 травня 2026 року.

Пограбування: План «Лондон»

Країна: Велика Британія

Велика Британія Режисер: Девід Маккензі

Девід Маккензі Актори: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Ембата-Ро, Сем Вортінгтон, Ельхам Ехсас, Саффрон Гокінг, Люк Маблі

«Пограбування: план Лондон». Офіційний трейлер

«Пограбування: План «Лондон»» – новий трилер номінанта на премію «Оскар», британського режисера Девіда Маккензі. У центрі сюжету – майстерний злодій Джек (його зіграв Аарон Тейлор-Джонсон), який після років у кримінальному світі отримує шанс на «останню справу». Разом із харизматичним та авантюрним партнером Лео (в нього перевтілився актор Тео Джеймс) він готує зухвалий план пограбування у серці Лондона. До справи долучається Анна (роль дісталась акторці Гугу Ембаті-Ро), що відповідає за інтелектуальну частину операції. Тоді як персонаж актора Сема Вортінгтона уособлює іншу сторону ризику – людину, чиї мотиви лишаються до кінця невідомими.

Події фільму розгортаються в декількох часових лініях – підготовка, саме пограбування та наслідки. Зйомки проходили здебільшого у Великій Британії. Режисер та продюсери використовували поєднання студійних павільйонів із реальними локаціями Лондона для створення максимально автентичної атмосфери.

Під час промокампанії Девід Маккензі наголошував, що хотів зняти «британський хейст без голлівудського блиску», де акцент робиться не на видовищі, а на людських рішеннях і ризиках. У кіно «хейст-фільм» – це жанр, у центрі якого стоїть ретельно організований злочин: пограбування банку, ювелірної крамниці, інкасаторської машини, музею тощо. Щодо «Пограбування: План «Лондон»» Маккензі зазначав, що сучасний Лондон – «готова сцена для історій про злочин і виживання». Тому місто стало основною точкою натхнення. Маккензі також розповідав, що прагнув створити відчуття реального пограбування, де нічого не йде за планом, а персонажі постійно імпровізують.

Супер Драйвер

Країна: США

США Режисер: Боббі Фарреллі

Боббі Фарреллі Актори: Сем Нівола, Софі Телегадіс, Мохана Крішнан, Ейдан Лапрет, Моллі Шеннон, Кумейл Нанджіані, Лайла Пейт

«Супер Драйвер». Офіційний трейлер

«Супер Драйвер» (Super Driver) – американська екшн-комедія режисера Боббі Фарреллі, відомого своїм гострим почуттям гумору та роботою над жанровими комбінаціями, де комедія тісно переплітається з яскравим драйвом. Фільм об'єднав у собі естетику перегонів з елементами комедії про дорослішання, дружбу, сімейні суперечності та дотепні пародійні відсилки до культових роликів про автомобільні пригоди.

У центрі сюжету – молодий, але надмірно впевнений у своїх навичках водій Сем (у виконанні Сема Нівола), чиє життя перевертається після випадкової зустрічі з Софі (в неї перевтілилась акторка Софі Телегадіс). Вона цілеспрямована механікеса, що мріє стати професійною ралійницею. Сем розуміє, що його навички далекі від досконалості, але Софі бачить у ньому потенціал. Разом вони подаються на нелегальні змагання, де ставки значно вищі, ніж просто перемога. На їхньому шляху з'являються інші колоритні персонажі з власними амбіціями: харизматичні суперники Мохана та Ейдан.

Зйомки «Супер Драйвера» проходили в реальних, знакових локаціях США, які давно стали культовими у світі кіно й автоспорту. Частину перегонів знімали на легендарній трасі Willow Springs International Raceway у Каліфорнії – місці, де тренувалися й змагалися кілька поколінь професійних пілотів. Інші динамічні епізоди фільмували на сухому озері Ель-Міраж що відоме своїми безкраїми просторами та численними рекордами швидкості. Декілька атмосферних сцен команда створила на ділянках Шосе Тихоокеанського узбережжя (Highway 1), культової прибережної дороги з видовими панорамами океану, яка десятки разів з'являлася у голлівудських стрічках.

Для постановки перегонів запросили досвідчених каскадерів і фахівців із практичної автомобільної хореографії. Вони працювали безпосередньо на трасах, будуючи складні траєкторії руху та координуючи небезпечні моменти. Перед виходом у прокат актори та режисер активно коментували атмосферу роботи над фільмом. Боббі Фарреллі говорив, що це кіно про радість швидкості, але водночас про людські стосунки та комічні ситуації, які виникають, коли люди намагаються бути кращими, ніж вони є насправді. Він також підкреслював, що хотів створити стрічку, яка «дає відчуття драйву та сміху одночасно», і уникнути клішованої моделі «типового гоночного фільму».

Дуже дорогі батьки

Країна: Франція

Франція Режисер: Еммануель Патрон

Еммануель Патрон Актори: Андре Дюссольє. Сільвет Еррі, Арно Дюкре, Полін Клеман, Тома Соліверес, Фредерік Тірмон

«Дуже дорогі батьки». Офіційний трейлер

Французьку стрічку «Дуже дорогі батьки» зняв режисер Еммануель Патрон, який спеціалізується на легких, але змістовних комедіях. Фільм розповідає історію літнього подружжя, яке несподівано вирішує «звільнити» власних дорослих дітей і повернути собі свободу, молодість та можливість жити виключно для себе. Таке провокативне рішення стає вибуховим каталізатором для комічних і драматичних ситуацій. Річ у тому, що їхні діти звикли жити в комфортні і не завжди відповідальні. То ж вони сприймають це як справжній удар долі.

Зйомки проходили у типовому французькому передмісті та мальовничих регіонах країни. Особливий акцент команда зробила на інтер'єрах сімейного будинку, адже він став «полем бою» між поколіннями. Місцем, де одночасно відбуваються сварки, примирення, сміх і непрості розмови. Ролі батьків зіграли популярні французькі актори Андре Дюссольє та Сільвет Еррі. Чимало кінокритиків позитивно відзначили, що вони втілили достовірний портрет пари, яка проходить крізь кризу й одночасно зберігає тепло одне до одного.

Бунтівний дракон

Країна: Китай

Китай Режисер: Цзюнь Ван

Цзюнь Ван Актори озвучування: Ці Кейцзянь, Лян Сяоцян, Лін Чженхе, Кай Ван, Чжу І, Лі Хаочжі, Ху Яцзе, Го Чженцзянь

«Бунтівний дракон». Офіційний трейлер

Мультфільм «Бунтівний дракон» – яскрава китайська пригодницька стрічка режисера Цзюня Вана, створена за мотивами популярного роману письменника Сюй Чжунліня. Це історія, що поєднує класичну міфологію Піднебесної з сучасним візуальним темпом та емоційним наративом. У центрі сюжету – маленький, добродушний, але наївний Дракончик, який мріє довести свою силу та значущість у великому світі духів.

Подорож героя починається тоді, коли він отримує завдання знайти три могутні артефакти, колись приховані Небесним принцом, щоб зберегти рівновагу між світами. На допомогу Дракону вирушає його непосидючий супутник – жвавий морський коник, який намагається вберегти друга від імпульсивних рішень. Їхнє завдання ускладнюється тим, що за цими ж артефактами полюють інші: хитрий Бог Грома, що мріє збільшити власну владу, та самовпевнений, харизматичний воїн Ерлан, який прагне слави більше, ніж справедливості.

Творці анімаційної стрічки активно працювали із традиційними китайськими образами – від стилізованих хмар і храмів до міфічних істот. Місцеві кінокритики зазначили, що завдяки цьому «Бунтівний дракон» не лише розважає аудиторію, а й занурює глядача у культурний код, знайомий не лише фанатам східної анімації.

Кращий стрілець (Топ Ґан)

Країна: США

США Режисер: Тоні Скотт

Тоні Скотт Актори: Том Круз, Келлі МакГілліс, Вел Кілмер, Ентоні Едвардс, Том Скеррітт, Майкл Айронсайд, Джон Стоквелл

«Топ Ґан 40». Трейлер

Фільм «Кращий стрілець» (Топ Ґан) режисера Тоні Скотта, що вийшов у 1986 році, став однією з ікон американського попкульту 1980-х. Це стрічка, яка перетворила авіацію на стиль життя, а Тома Круза – на суперзірку глобального масштабу. Історія молодого та самовпевненого пілота Меверіка, який вступає до елітної льотної школи ВМФ США Топ Ґан, виявилася не просто видовищним бойовиком, а справжнім символом епохи, де азарт, романтика та дух суперництва поєднані в одне ціле.

У центрі сюжету – шлях Меверіка від талановитого, але непередбачуваного авіатора до зрілого пілота, що мусить усвідомити ціну відповідальності та партнерства. Йому протистоять амбіції, суворі навчальні стандарти та блискучі конкуренти. Серед останніх – стриманий Айсмен у виконанні Вела Кілмера. Роль інструктора і коханої героїні виконала Келлі МакГілліс, а в складі пілотів і наставників також – Ентоні Едвардс, Том Скеррітт, Майкл Айронсайд і Джон Стоквелл.

Стрічка була знята за підтримки ВМС США та частково на справжніх авіаносцях і бойових літаках F-14 Tomcat, що стало одним із факторів феноменального ефекту присутності. Вражаючі польотні сцени, музика Харольда Фальтермаєра та хіт Take My Breath Away від Berlin зробили фільм культурним явищем.

Фінансово «Кращий стрілець» став вдалим проєктом: при бюджеті близько $15 млн картина зібрала у світовому прокаті понад $357 млн. Успіх стрічки вплинув не лише на кар'єри акторів, але й на популярність служби у ВМС США, що за офіційними даними тоді відзначила зростання рекрутингу. Сьогодні «Кращий стрілець» повертається в українські кінотеатри з нагоди 40-річчя лише на тиждень.

Топ Ґан: Меверік

Країна: США

США Режисер: Джозеф Косінскі

Джозеф Косінскі Актори: Том Круз, Майлз Теллер, Дженніфер Коннеллі, Джон Гемм, Глен Павелл, Вел Кілмер, Башир Салахуддін, Моніка Барбаро

«Топ Ган: Меверік». Офіційний трейлер

«Топ Ґан: Меверік» – американський військовий драматичний екшн 2022 року режисера Джозеф Косінскі, який став прямим продовженням класичного фільму «Кращий стрілець» (1986). Після майже 36 років з моменту виходу оригіналу продюсери, актори та творча команда повернулися до всесвіту Top Gun, аби розповісти нову історію про льотну майстерність, дружбу, втрати й відвагу в умовах сучасних бойових викликів.

У центрі сюжету знову – видатний пілот Пітер «Меверік» Мітчелл у виконанні Тома Круза, який зараз є досвідченим інструктором у елітній льотній школі ВМС США Топ Ґан. Попри роки служби, він живе з тягарем минулого й не зраджує своїм принципам – як у повітрі, так і на землі. Меверік стикається з новими викликами, коли змушений підготувати групу молодих талановитих пілотів до ризикової місії, що вимагає не лише бездоганного пілотажу, а й командної єдності.

Бюджет «Топ Ґан: Меверік» склав $170 млн. Частину коштів було спрямовано на зйомки з реальними літаками, що стало важливою складовою автентичності стрічки. У прокаті фільм мав феноменальний успіх. Його світові касові збори перевищили $1,4 млрд, зробивши «Топ Ґан: Меверік» одним із найкасовіших фільмів 2022 року та одним із небагатьох бойовиків такого типу, що зібрали понад мільярд доларів. Цей результат став особливо значущим на тлі триваючого відновлення кіноіндустрії після пандемії Covid-19.