Поклонницы Олега Винника уверяют, что он круче Кашпировского

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Олег Винник

Фанатки артиста считают, что у главного блондина Украины целебный голос

Украинский артист встретился со своими поклонницами в одном из столичных торговых центров.

На встречу с любимым артистом пришло неимоверное количество женщин всех возрастов.

Старшие поклонницы уверяют, что голос Олега Винника целебный.

«Он к сердцу. Вот у него какая-то энергетика, что очень легко и сразу забываешь о своих недостатках», - отметила одна из фанаток в интервью ТСН.

Также поклонники творчества Винника отмечают, что даже болезни проходят быстрее, после прослушивания песен артиста.

Первыми, еще за четыре часа до начала фан-встречи, места по центру занимают три будущих учительницы. А с ними – и студент Николай. По словам парня, на Винника его подсадила мама.

Мамы, которые ждут с детьми, убеждают, что пение Винника действует на их малышей и как успокоительное, и как снотворное.

«Я таких людей вообще никогда не встречала, как он. Даже взглянуть в его глаза и сразу понятно, какой это человек - настолько притягивает к себе», - уверяют фанатки