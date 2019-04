Пол Радд и Джимми Фэллон пересняли клип на композицию You Spin Me Round



Песня You Spin Me Round (Like a Record) была невероятно популярна в середине 1980-х

Раскрутка блокбастера «Мстители: Финал» перешла в буквальную стадию. Шлягер группы Dead Or Alive под названием You Spin Me Round (Like a Record) в переводе на русский означает «Ты крутишь мной (как пластинкой)» — и создатели «Мстителей» точно так же активно раскручивают своих актёров, продвигая фильм.

Пол Радд, который играет Человека-муравья во франшизе Marvel, вместе с ведущим Джимми Фэллоном записали клип, который в точности повторяет ролик Dead Or Alive.

Композиция британской группы была выпущена синглом в 1984 году, а в марте 1985-го стала номером один в Великобритании. В 2015 году композиция заняла 17 место в чарте самых любимых песен англичан. Вокалист группы Пит Бёрнс писал в автобиографии, что на сочинение песни его вдохновили сразу две композиции: I Wanted Your Love Лютера Вэндросса и See You 'Round Like A Record Литтл Нил. Звукозаписывающий лэйбл остался не в восторге, и Бёрнсу пришлось финансировать съёмки видео из собственных денег. Поэтому получилось весьма бюджетно.

Чтобы сравнить, насколько точно получилось у Радда и Фэллона, достаточно посмотреть оригинал:

Фэллон и Радд уже не в первый раз издеваются над классическими поп-хитами. В 2016-м они пересняли клип группы Styx на песню Too Much Time On My Hands.

Джерело: Киноафиша