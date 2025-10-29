Головна Скотч Шоу-біз
Полякова перервала інтерв'ю свого чоловіка. Співачка заборонила йому спілкуватися з пресою

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співачка Оля Полякова з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським
фото: Instagram/polyakovamusic

Бізнесмен Вадим Буряковський завітав на допрем’єрний показ фільму «Все буде добре, Оля»

Напередодні в столиці відбулась презентація документального фільму «Все буде добре, Оля» про співачку Олю Полякову. На захід завітав і її чоловік, підприємець Вадим Буряковський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Наодинці з Гламуром».

62-річний Вадим Буряковський нечасто з'являється на світських заходах. Втім, цього разу телевізійним журналістам вдалось взяти в нього невеликий коментар. Щоправда, під час запису інтерв'ю Буряковський уточнив, чи дозволила це знімальній групі це Оля Полякова. І це після того, як він вже прокоментував розпис (весілля поки планується) старшої доньки зіркового подружжя, Маші. Зазначимо, що влітку вона офіційно утворила родину з музикантом Еденом Пассареллі у США. Де зараз і живе та навчається в університеті.

«Я за нею сумую, але ж вона вже доросла – що я маю їй казати? Вона вже далеко та ми нічого не могли вдіяти. Зять – музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах», – зазначив Буряковський.

Уточнення чоловіка Полякової щодо дозволу інтерв'ю змусило журналістку Анну Севастьянову перепитати, а чи мала співачка його давати. На що Буряковський заявив – зіркова дружина не дозволяє йому давати інтерв'ю. На уточнення, а що ще не можна йому робити, Вадим відповів: «Гуляти по дівчатах, не дозволяє».

Коли мова зайшла про телеведучу Лесю Нікітюк, до знімальної групи підійшла Оля Полякова. Дивлячись в очі журналістці, співачка заявила: «Ви все це вирізаєте, він інтерв'ю не дає». Втім згодом Полякова все ж таки дозволила залишити цей фрагмент.

Оля Полякова поруч з чоловіком Вадимом Буряковським звертається до медійниці
Оля Полякова поруч з чоловіком Вадимом Буряковським звертається до медійниці
скриншоти: YouTube/tsn

Зазначимо, що Оля Полякова одружена з бізнесменом Вадимом Поляковим, який старший за неї на 16 років. Весілля пари відбулося у 2004-му. У подружжя дві доньки – Марія (2005 р.н.), і Аліса, якій нещодавно виповнилось 14. Старша донька вже пробує себе в музиці та має авторський проєкт Marry Poppers. Оля Полякова неодноразово зазначала, що чоловік і доньки – її головна підтримка та натхнення.

Оля Полякова з чоловіком та доньками
Оля Полякова з чоловіком та доньками
фото: Instagram/polyakovamusic

Раніше «Главком» писав, що Оля Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні.

Теги: сім'я співачка Оля Полякова

