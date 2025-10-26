Буданов прийняв народну артистку, яка закупила понад сотню автівок для ЗСУ

Ірина Федишин активно готується до благодійного туру

Співачка Ірина Федишин зустрілася з начальником Головного управління розвідки України (ГУР) Кирилом Будановим. Компанію артистці склав її чоловік, продюсер Віталій Човник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Федишин.

«Людина, яка стала символом сили, мудрості і відваги сучасної України. Стратег і герой, за його зовнішньою стриманістю – величезна любов до України і відданість своїй справі», – так співачка охарактеризувала начальника ГУР. Федишин зазначила, що їй було приємно познайомитися з генералом ближче, поспілкуватися та поділитися думками про актуальне. За словами артистки, ця зустріч мала особливий характер: під час неї Буданов особисто підписав низку благодійних лотів, які Федишин включить у свій новорічно-різдвяний тур. Артистка планує відвідати з концертами міста США, Канади, Європи та України.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Також уродженка Львова зазначила, що зустрічі з Будановим вона також мала нагоду побувати у Музеї розвідки. «Щиро дякую за цікаву й змістовну екскурсію! Це насправді неймовірно важливі речі – про них мають знати люди, впевнена колись це буде з доступом для усіх відвідувачів, і це буде музей світового рівня. Ми повинні пишатися нашою розвідкою – від козацьких часів і до сьогодні, – підсумувала Ірина Федишин.

Співачка Ірина Федишин та начальник ГУР Кирило Буданов фото: Facebook/ifedyshyn

Ірина Федишин в Музеї розвідки фото: Facebook/ifedyshyn

Це вже не перший благодійний тур Ірини Федишин, зокрема, Північною Америкою. Так, наприклад, під час гастролей в середині минулого року, артистці вдалося зібрати близько $300 тис. На зібрані кошти Федишин закупила десятки автомобілів для ЗСУ. Те саме зробила і за підсумками різдвяно-новорічного туру 2024-2025 - передала 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту.

«Усі ці автівки нам допомогли перегнати волонтери. Більша частина автівок придбана в Англії. Цих 100 автівок будуть відправлені у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту, туди, де вони найбільше потрібні», – зазначила співачка.

З урахуванням попередніх турів, співачка вже передала понад 360 авто військовим. Йдеться про пікапи, позашляховики та транспорт для евакуації, які допомагають українським захисникам на передовій.

Раніше «Главком» писав, як Ірина Федишин відсвяткувала 10-річчя сина в Іспанії.