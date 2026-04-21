Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо

Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
У Києві пішла з життя телеведуча Тетяна Сивохо – вдова українського шоумена Сергія Сивохи. Про смерть повідомила журналістка Леся Орлова у соцмережах, пише «Главком».

Причиною смерті стала онкологічна хвороба, яка розвивалася стрімко.

«Таня пішла в Києві… її за кілька місяців, як з’ясувалося, «з’їв» рак. Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно і сильно», – написала Орлова.

Журналістка також зазначила, що для багатьох смерть Тетяни стала шоком, адже вона до останнього залишалася сильною та активною.

«Вони пішли одне за одним. Сергій, потім його мама, тепер Таня… Залишився син, ще зовсім молодий», – додала вона.

Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні, зокрема працювала ведучою новин. Згодом вона відійшла від публічної діяльності та зосередилася на сім’ї.

Подружжя познайомилося ще у 1990-х роках, а у 2000 році у них народився син. Разом вони прожили понад 25 років.

Тетяну Сивохо поховали у Києві на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, сам Сергій Сивохо помер у жовтні 2023 року у віці 54 років після тривалої хвороби. 

