Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка

Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
13 квітня 2026 року на 91-му році життя відійшла у засвіти чемпіонка Олімпійських ігор у Римі 1960 року з бігу на 800 метрів Людмила Гуревич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Людмила Гуревич народилася 26 листопада 1934 року.

У 1960 році Гуревич стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 800 метрів.

Гуревич також була бронзовою призерка Чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів (1954 рік). 

Інші досягнення видатної спортсменки:

  • Чемпіонка СРСР з бігу на 400 метрів (1955 рік), 800 метрів (1955, 1956, 1959, 1961, 1962 роки) та кросу на 1 кілометр (1960, 1961, 1962, 1964 роки)
  • Срібна призерка чемпіонату СРСР з бігу на 800 метрів (1954 рік)
  • Бронзова призерка чемпіонату СРСР з бігу на 400 метрів (1956 рік)

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу
«Ліверпуль» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги
