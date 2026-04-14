Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка

Гуревич була бронзовою призерка Чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів (1954 рік)

У 1960 році Гуревич стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 800 метрів

13 квітня 2026 року на 91-му році життя відійшла у засвіти чемпіонка Олімпійських ігор у Римі 1960 року з бігу на 800 метрів Людмила Гуревич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Людмила Гуревич народилася 26 листопада 1934 року.

У 1960 році Гуревич стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 800 метрів.

Гуревич також була бронзовою призерка Чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів (1954 рік).

Інші досягнення видатної спортсменки:

Чемпіонка СРСР з бігу на 400 метрів (1955 рік), 800 метрів (1955, 1956, 1959, 1961, 1962 роки) та кросу на 1 кілометр (1960, 1961, 1962, 1964 роки)

Срібна призерка чемпіонату СРСР з бігу на 800 метрів (1954 рік)

Бронзова призерка чемпіонату СРСР з бігу на 400 метрів (1956 рік)

