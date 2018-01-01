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    Пономарев заместил Труханова на посту мэра Одессы

    Знаменитый певец сыграл городского голову Одессы в новой комедии об аферистах
    1 марта в украинский прокат выходит комедия «Сотка». Главную роль сыграл Евгений Капорин, известный по роли Лехи их сериала «Сваты» «Квартала 95». А мэра Одессы в картине исполнил популярный певец Александр Пономарев, пишет «Главком». В центре сюжета – молодой работник супермаркета Леопольд
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 18:39
    • Розсилка
    Александр Пономарев и Геннадий Труханов
    Александр Пономарев и Геннадий Труханов

    Знаменитый певец сыграл городского голову Одессы в новой комедии об аферистах

    1 марта в украинский прокат выходит комедия «Сотка». Главную роль сыграл Евгений Капорин, известный по роли Лехи их сериала «Сваты» «Квартала 95». А мэра Одессы в картине исполнил популярный певец Александр Пономарев, пишет «Главком».

    В центре сюжета – молодой работник супермаркета Леопольд Барановский. Как-то раз ему в руки попадает необычный пиджак, в кармане которого никогда не заканчиваются стодолларовые купюры. Жизнь Леопольда и его лучшего друга Лехи заиграла новыми красками – рестораны, бутики, новые автомобили и абсолютно все, чего пожелает их душа.

    Но у пиджака есть настоящий хозяин - Виктор Хмара (кандидат в мэры большого приморского города). Он задействует для поиска драгоценной вещи все силы и связи. Леопольд готов вернуть вещь владельцу, но неожиданно узнает, о том, что стодолларовые купюры, перед тем, как появиться в кармане пиджака, должны исчезнуть из кармана другого человека. Из-за разгульной жизни Леопольда и Лехи уже лишились денег тысячи человек.

    «Каждому хочется получить много денег внезапно, с ними что-то сделать, потратить их на себя и пожить в свое удовольствие. Все этого хотят. И сыграть это тоже интересно, потому как хочется почувствовать такое хотя бы в кино. Если бы у меня был такой пиджак, то деньги бы точно пошли на создание собственного продакшена, который бы снимал комедии. Остальные, я бы наверное, тратил также как и мой герой Леопольд в фильме «Сотка», — рассказывает исполнитель главной роли.

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