Олег Скрипка заинтриговал полуголыми фото с Кипра

Артист выложил ряд снимков с отдыха, на которых катается на велосипеде и нежится на солнце

В данный момент лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка наслаждается отдыхом на Кипре. На своей странице в социальной сети он выложил несколько фото, на которых появляется в полуобнаженном виде. «Исследую прекрасный кипрский остров! Живописные византийские замки, древние царские гробницы и место, где из пены морской



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Олег Скрипка

Артист выложил ряд снимков с отдыха, на которых катается на велосипеде и нежится на солнце

В данный момент лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка наслаждается отдыхом на Кипре. На своей странице в социальной сети он выложил несколько фото, на которых появляется в полуобнаженном виде.

«Исследую прекрасный кипрский остров! Живописные византийские замки, древние царские гробницы и место, где из пены морской родилась богиня любви Афродита. Вот такой он – удивительный Кипр!» - делится впечатлениями Олег.

Такой отдых артист устроил себе перед стартом масштабного своего проекта «Зачарованные весной», над которым он работает совместно с Киевским национальным академическим театром оперетты.

«Киевская Оперетта, безусловно, знаковое художественная место, которая почти век дарит киевлянам и гостям города изысканное искусство и хорошие эмоции. Этим обусловлен мой выбор в пользу именно этого театра», - комментирует артист.

Оперетту Скрипка называет «наиболее солнечным театральным жанром в мире». Также он добавил, что давно мечтал провести совместный проект с опереттой. «Наконец, моя мечта осуществится», - подытожил Скрипка.

Джерело: Табло ID