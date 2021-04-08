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    Поп-звезда 90-х переехал из России

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    Российский певец Андрей Губин - Поп-звезда 90-х переехал из России
    Российский певец Андрей Губин

    Артист выбрал город на берегу Акабского залива

    Российский певец Андрей Губин переехал из России в Египет. Об этом сообщает Starhit.

    Как рассказал друг артиста, тот арендовал большой красивый дом. Исполнитель живет на авторские отчисления, много гуляет, тренируется и занимается творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.

    «В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — добавил знакомый Губина.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес
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