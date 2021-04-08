Поп-звезда 90-х переехал из России

Артист выбрал город на берегу Акабского залива

Российский певец Андрей Губин переехал из России в Египет. Об этом сообщает Starhit.

Как рассказал друг артиста, тот арендовал большой красивый дом. Исполнитель живет на авторские отчисления, много гуляет, тренируется и занимается творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.

«В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — добавил знакомый Губина.

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