«Живая Барби» из Одессы показала себя до пластики (фото)

Певица, фотомодель и блогер запечатлена в юношеском возрасте

35-летняя Валерия Лукьянова, проживающая в Одессе, прославилась необычной внешностью, которую довела до идеала. Девушку с кукольным лицом и удивительными параметрами тела называют «живой Барби». Валерия уверяет, что увеличила только грудь, а всё остальное улучшилось благодаря силе мысли и духовным практикам.

Интернет-звезда опубликовала архивное видео, на котором ее можно увидеть с отцом, в честь которого ее назвали, и младшей сестрой Ольгой. Все трое отдыхали на пляже. Лукьянова снялась в разных моделях купальников до пластики бюста и после нее.

Девушка — убежденная вегетарианка. Она потрясена изменениями, которые произошли с ней после отказа от мяса, сигарет и алкоголя.

«Как и обещала, моя фигура на мясоедении!!! Как впечатления? Меня всегда удивляло, когда люди мне говорили о том, что раньше я была не очень. Как по мне, это намного лучше основного большинства всё равно! Мол, раньше я была страшненькая, а сейчас красотка. Да нет, я всегда была идеальная, просто сейчас я вообще нереальная... Я не видела более совершенного человека, чем я. И по лицу, и по фигуре. Но и тогда была ничего», — нескромно заметила Лукьянова.

Поклонники эмоционально откликнулись на провокационный ролик с уверенной в себе красоткой. «Вы очень красивая. И раньше, и сейчас. Идеально», «Вы без макияжа выглядите как совсем юный ребенок. С каждым годом всё красивее и моложе», «Роскошная блондинка, статуэтка, моделька!!!», «И, кстати, до увеличения груди, она у вас своя была красивая и немаленькая!», «Что сказать, хороша. Но пластика явно не только груди. Нос, уменьшили, а губы увеличили», «Ты прекрасна, спору нет. Я ль на свете всех милее? Как мы себя любим! Похвально, всем бы так» — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.