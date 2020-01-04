Поплавский и Винник заявили о восстановлении национальной музыкальной премии «Украинская песня года»



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«Украинская песня года» состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» В дальнейшем она станет ежегодной - «поющий ректор» Михаил Поплавский и популярный исполнитель Олег Винник Фото: Fakty.ua

Отбор участников будет основываться на отзывах в социальных сетях, ротации на радиостанциях, показах на телеканалах

«Украинская песня года» состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств «Украина». Более того - в дальнейшем она станет ежегодной. Об этом сообщили журналистам инициаторы возрождения легендарной премии - «поющий ректор» Михаил Поплавский и популярный исполнитель Олег Винник. Пресс-конференция, посвященная этому событию, состоялась 2 января в Киевском университете культуры.

Автор идеи, меценат, генеральный продюсер и владелец торговой марки «Украинская песня года» Михаил Поплавский напомнил представителям медиа о важнейших этапах становления беспрецедентного проекта, который направлен на популяризацию украинской песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 2 Янв 2020 в 1:22 PST

Впервые премия появилась в украинском телеэфире в январе 2004 года. С тех пор на одной сцене выступают как именитые звезды, так и открытие года - молодые исполнители. В эфире Первого национального телеканала звучали как песни, которые уже завоевали народное признание, так и совершенно новые композиции, которые только стали хитами.

С годами менялись название телепроекта, его формат. Однако суть оставалась неизменной: популяризация украинской песни, наших исполнителей, поддержка одаренной молодежи. Важнейшей и неизменным условием участия артиста в проекте остается исполнение песни на украинском языке.

«Мы решили возобновить проект «Украинская песня года» и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку. Тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину во всем мире. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации », - сказал Михаил Поплавский, представляя проект.