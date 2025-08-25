Популярний актор бойовиків 90-х заявив про свою любов до Москви
Марк Дакаскос – американський актор і майстер бойових мистецтв, який здобув популярність у 90-х
Відомий американський актор Марк Дакаскос, який виконував головні ролі у культових бойовиках 90-х, завітав до Москви як почесний гість Moscow International Film Week, передає «Главком».
Під час зустрічі з журналістами актор «відзначив особливу атмосферу російської столиці» та заявив, що «любить Москву».
Дакаскос став одним із хедлайнерів програми Legends of World Cinema. Дакаскос поскаржився, що у Штатах люди «дуже мало знають про Росію», цитують росЗМІ.
Раніше повідомлялось, що італійський футболіст, колишній півзахисник «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті відвідає у Москві церемонію нагородження Премії РБ («Рейтинг букмекерів»).
