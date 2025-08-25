Головна Скотч Шоу-біз
Популярний актор бойовиків 90-х заявив про свою любов до Москви

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Марк Дакаскос приїхав у Москву для участі в Міжнародному тижні кіно
Марк Дакаскос – американський актор і майстер бойових мистецтв, який здобув популярність у 90-х

Відомий американський актор Марк Дакаскос, який виконував головні ролі у культових бойовиках 90-х, завітав до Москви як почесний гість Moscow International Film Week, передає «Главком».

Під час зустрічі з журналістами актор «відзначив особливу атмосферу російської столиці» та заявив, що «любить Москву». 

Дакаскос став одним із хедлайнерів програми Legends of World Cinema. Дакаскос поскаржився, що у Штатах люди «дуже мало знають про Росію», цитують росЗМІ.

Марк Дакаскос – американський актор і майстер бойових мистецтв, який здобув популярність у 90-х завдяки ролям у культових бойовиках. Він зіграв у фільмі «Лише найсильніші» (1993), що став класикою жанру, в екранізації відеогри «Подвійний дракон» (1994), а також у стильному бойовику «Плачучий убивця» (1995), який приніс йому світову славу. Справжнім хітом для фанатів став фільм «Драйв» (1997), а на початку 2000-х він знявся у французькому трилері «Братство вовка» (2001) та голлівудському екшені «Від колиски до могили» (2003) разом із Джетом Лі. Пізніше Дакаскос повернувся до великого кіно у фільмі «Джон Вік 3» (2019), де зіграв головного суперника Кіану Рівза – майстра-ніндзя на ім’я Зіро. Нині Марку Дакаскосу 61 рік.

Раніше повідомлялось, що італійський футболіст, колишній півзахисник «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті відвідає у Москві церемонію нагородження Премії РБ («Рейтинг букмекерів»). 

