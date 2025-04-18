Театральний скандал. Відомий режисер побажав людяності популярному актору Кукуюку
Кукуюк залишив театр на Лівому березі, коли його очолив Стас Жирков
Колишній керівник Театру на Лівому Березі, відомий режисер Стас Жирков побажав акторові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайлу Кукуюку «попрацювати над своєю людяністю і професійністю». Про це він сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».
Жирков пояснив, що був змушений зняти з репертуару театру на Лівому берзі вистави режисера Дмитра Богомазова, оскільки майже всі вони були російськомовними, а головні ролі в них виконував Михайло Кукуюк, який залишив театр. За словами Жиркова, Богомазов, як постановник цих вистав, не захотів доручати роль іншим акторам, бо, як він сам заявив, не бачив у них нікого, окрім Кукуюка.
«Міша (Кукуюк) казав, що він готовий залишитися на разових (виставах, – «Главком»), але він всіляко робив так, щоб вистави неможливо було грати. Наприклад, була ситуація, коли він за два дні вистави «Лола» подзвонив і сказав: «Ой, здається, я в цей день захворію», – зауважив режисер.
Стас Жирков заявив, що така поведінка Кукуюка була не чим іншим, як свідомим намаганням нашкодити театру, з якого він пішов. Жирков додав: «Міші велике вітання, і попрацювати над своєю людяністю і професійністю я бажаю».
Нагадаємо, що колишній керівник Театру на Лівому Березі Стас Жирков у березні 2022 року виїхав з України для участі в міжнародних проєктах. Однак назад так і не повернувся і згодом звільнився з посади.
Згодом український актор Володимир Кравчук заявив, що не ставиться позитивно до людей, які втекли за кордон під час війни. Так він в інтерв'ю «Главкому» прокоментував виїзд з України колишнього керівника Театру на Лівому Березі режисера Стаса Жиркова.
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