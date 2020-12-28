  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Популярная певица похвасталась растяжками на бедрах: «Не хочу стыдиться их»

    • Розсилка
    Певица Деми Ловато - Популярная певица похвасталась растяжками на бедрах: «Не хочу стыдиться их»
    Певица Деми Ловато
    instagram.com/ddlovato/

    Певица откровенно рассказала о несовершенствах тела

    Этот год для Деми Ловато стал поворотным: она полностью излечилась от алкогольной и наркотической зависимости, смогла уделить время себе и семье, а также избавиться от расстройства пищевого поведения. Ловато была предельно откровенна с подписчиками в соцсетях: она первая сообщила о летней помолвке с женихом Максом Эрихом, а затем — об отмене свадьбы и разрыве с бойфрендом. Не скрывает от фолловеров Деми и собственных комплексов.

    На днях она поделилась серией снимков, где позировала в слитном купальнике. Высокие вырезы на бедрах не скрывают обилие растяжек на коже артистки. Желая акцентировать на них внимание, Деми выделила их золотистым средством с блеском.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

    «Раньше я искренне считала, что выздоровление от расстройства пищевого поведения нереально. Что все притворяются, что их постоянно тошнит или они не могут принять свой целлюлит», — призналась Ловато.

    Но, по ее словам, на днях ее диетолог похвалил старания и подчеркнул, что она излечилась.

    «И сегодня этой летней съемкой я хочу отпраздновать растяжки, а не стесняться их. Я начала наносить краску с блестками на свои растяжки, чтобы отметить тело и все его особенности», — добавила певица.

    Деми обратилась к фолловерам и посоветовала им бережнее относиться к себе, тем более после такого непростого года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

     Читайте также: 19-летняя дочь Брежневой в бикини восхитила фанатов потрясающим телом (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies