Популярная певица похвасталась растяжками на бедрах: «Не хочу стыдиться их»

Певица откровенно рассказала о несовершенствах тела

Этот год для Деми Ловато стал поворотным: она полностью излечилась от алкогольной и наркотической зависимости, смогла уделить время себе и семье, а также избавиться от расстройства пищевого поведения. Ловато была предельно откровенна с подписчиками в соцсетях: она первая сообщила о летней помолвке с женихом Максом Эрихом, а затем — об отмене свадьбы и разрыве с бойфрендом. Не скрывает от фолловеров Деми и собственных комплексов.

На днях она поделилась серией снимков, где позировала в слитном купальнике. Высокие вырезы на бедрах не скрывают обилие растяжек на коже артистки. Желая акцентировать на них внимание, Деми выделила их золотистым средством с блеском.

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«Раньше я искренне считала, что выздоровление от расстройства пищевого поведения нереально. Что все притворяются, что их постоянно тошнит или они не могут принять свой целлюлит», — призналась Ловато.

Но, по ее словам, на днях ее диетолог похвалил старания и подчеркнул, что она излечилась.

«И сегодня этой летней съемкой я хочу отпраздновать растяжки, а не стесняться их. Я начала наносить краску с блестками на свои растяжки, чтобы отметить тело и все его особенности», — добавила певица.

Деми обратилась к фолловерам и посоветовала им бережнее относиться к себе, тем более после такого непростого года.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.