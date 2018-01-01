Популярная украинская группа прекратила существование

Известная украинская рок-группа «Димна Суміш» официально прекратила свое существование

Об этом заявил один из лидеров коллектива Александр Чемеров на своей странице в соцсети. «Ничто так не вредит, как возлагаемые надежды. Цицерон. «Димна Суміш» закрыта. Всех, кому интересно следить за моим творческим путем, приглашает к The



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Группа «Димна Суміш»

Известная украинская рок-группа «Димна Суміш» официально прекратила свое существование

Об этом заявил один из лидеров коллектива Александр Чемеров на своей странице в соцсети.

«Ничто так не вредит, как возлагаемые надежды. Цицерон. «Димна Суміш» закрыта. Всех, кому интересно следить за моим творческим путем, приглашает к The Gitas», – написал участник коллектива Александр Чемеров.

Отметим, что группа «Димна Суміш» была основана 3 декабря 1998 года. История группы началась с выступления на известном песенном фестивале «Червона Рута».

Свой первый альбом, который получил название «Ти живий», украинский коллектив выпустил летом 2005 года. По словам участников коллектива, альбом был записан просто во время живого выступления.

Но к записи второго альбома музыканты тоже подошли нестандартно. Коллектив на протяжении двух часов играл в студии. Четыре музыканта. Четыре микрофона. И как результат — максимальная честность звучания. Так записывали свои первые альбомы The Beatles. Таким же образом была записана пластинка под названием «В Країні Ілюзій».

15 мая 2009 года группа выпустила свой третий альбом, который музыканты так и назвали — «Димна Суміш». А в апреле 2012 года музыканты объявили о бессрочном творческом отпуске.



