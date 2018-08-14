После отказа ехать в Крым, Лайме Вайкуле начали поступать странные звонки



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Лайма Вайкуле

Об этом рассказал гражданский муж артистки

В сети продолжают обсуждать отказ известной певицы Лаймы Вайкуле выступать на территории оккупированного Крыма

Напомним, что на пресс-конференции перед концертов в Одессе, артистка заявила журналистам, что не будет выступать в Крыму до снятия санкций.

Но эти слова очень зацепили российских жителей.

Гражданский супруг Лаймы Вайкуле пожаловался на звонки с попытками унизить певицу после ее высказывания о Крыме.

«Мерзавцы звонят. Был благообразный седой человек, главный редактор. Что за время такое? Главный редактор начинает свой разговор с того, что "эта бабушка советской эстрады". Во-первых, бабушка – это не оскорбление. Но он хотел оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Такой человек может быть главным редактором? Просто мерзопакостный негодяй. Как так можно делать?», - пожаловался «КП» Андрей Латковский.

Также Латковский еще раз заверил, что ситуация вокруг слов певицы искусственно раздута.

«Начнем с того, что ей никто не предлагал туда (в Крым) ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. На пресс-конференции (в Одессе) спросили: «А вы в Крым поедете выступать?» Она говорит: "Нет, нам запрещено». Тогда ее спрашивают через какое-то время: «А за большие деньги поехали бы?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?

При этом муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них нет претензий к кому-либо из российских коллег, которые осудили артистку за отказ ехать в Крым.

«Мы всех любим – и коллег наших артистов, которые, может быть, в данный момент странно себя ведут, и вообще всех людей: и украинцев, и латышей, и американцев, и израильтян, всех. Всюду мы ездим без каких-то проблем, выступаем, встречаемся со своими зрителями. Так и будет продолжаться, я думаю», - добавил Андрей Латковский.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине