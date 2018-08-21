Участник проекта «Танцы со звездами» стал папой



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Игорь Кузьменко и его супруга Александра

У партнера Натальи Могилевской родилась дочь

Победитель шоу «Танцы со звездами» Игорь Кузьменко впервые стал папой.

Как стало известно Scotch, у танцора и его супруги Александры 17 августа родилась дочка, которую назвали Мирославой.

«17.08.2018 мы с Игорем стали родителями. Это чистый кайф», - написала Александра Кузьменко в соцсети.

Кстати, наслаждаться отцовством Кузьменко придется не долго. Совсем скоро Игорь снова появится на паркете шоу «Танцы со звездами». Правда, с кем будет танцевать Кузьменко пока неизвестно.

Напомним, что на следующей неделе на главный паркет Украины выйдут: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко, dj Nana и Слава Каминская, которая уже успела получить травму на репетиции.