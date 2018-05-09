Каннский кинофестиваль: лучшие платья звезд на красной дорожке

Все самые роскошные платья, образы и выходы звезд на красную дорожку Канн

Вчера, 8 мая стартовал 71-го Каннский кинофестиваль. На французском Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия. В связи с этим мы вспомнили наиболее впечатляющие наряды кинофорума прошлых лет. Когда речь заходит о красной дорожке Каннского кинофестиваля, становится не до скуки – это не формальное голливудское мероприятие,



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Ева Лонгория (2012)

Все самые роскошные платья, образы и выходы звезд на красную дорожку Канн

Вчера, 8 мая стартовал 71-го Каннский кинофестиваль. На французском Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия. В связи с этим мы вспомнили наиболее впечатляющие наряды кинофорума прошлых лет.

Когда речь заходит о красной дорожке Каннского кинофестиваля, становится не до скуки – это не формальное голливудское мероприятие, где уже давно не происходит модных откровений, а европейский праздник, где царит полная свобода самовыражения.

Знаменитости идут до конца во всем и не признают полумеры: если кристаллы, то ими будет усыпано все платье; если чувственный крой, то со сложными драпировками и метровыми шлейфами; если мини, то уж такое, чтобы запомнить его на всю жизнь.

Пока можно только догадываться, какие образы будут у звезд на красной дорожке в этом году. Кто-то, как обычно, будет придерживаться женственности и отдаст предпочтение струящимся, летящим шифоновым и шелковым платьям, как у Беллы Хадид. Как то раз она выбрала открытое нежно-розовое платье в стиле комбинации и стала звездой красной дорожки.

Ну, а кто-то рискнет и наденет нечто непривычное и выходящее за рамки просто красивого платья, ― как, например, Эль Фэннинг, американская актриса, младшая сестра знаменитой актрисы Дакоты Фэннинг. Она появилась в воздушном кремовом платье с атласным шлейфом и ярким принтом.

Джерело: tatler.ru