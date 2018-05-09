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    Каннский кинофестиваль: лучшие платья звезд на красной дорожке

    Все самые роскошные платья, образы и выходы звезд на красную дорожку Канн
    Вчера, 8 мая стартовал 71-го Каннский кинофестиваль. На французском Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия. В связи с этим мы вспомнили наиболее впечатляющие наряды кинофорума прошлых лет. Когда речь заходит о красной дорожке Каннского кинофестиваля, становится не до скуки – это не формальное голливудское мероприятие,
    • Сьогодні, 09:24
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    Ева Лонгория (2012)
    Ева Лонгория (2012)

    Все самые роскошные платья, образы и выходы звезд на красную дорожку Канн

    Вчера, 8 мая стартовал 71-го Каннский кинофестиваль. На французском Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия. В связи с этим мы вспомнили наиболее впечатляющие наряды кинофорума прошлых лет.

    Когда речь заходит о красной дорожке Каннского кинофестиваля, становится не до скуки – это не формальное голливудское мероприятие, где уже давно не происходит модных откровений, а европейский праздник, где царит полная свобода самовыражения.

    Знаменитости идут до конца во всем и не признают полумеры: если кристаллы, то ими будет усыпано все платье; если чувственный крой, то со сложными драпировками и метровыми шлейфами; если мини, то уж такое, чтобы запомнить его на всю жизнь.

    Пока можно только догадываться, какие образы будут у звезд на красной дорожке в этом году. Кто-то, как обычно, будет придерживаться женственности и отдаст предпочтение струящимся, летящим шифоновым и шелковым платьям, как у Беллы Хадид. Как то раз она выбрала открытое нежно-розовое платье в стиле комбинации и стала звездой красной дорожки.

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    Моника Беллуччи и Софи Марсо (2009)
    Сальма Хайек (2010)
    Анджелина Джоли (2007)
    Халли Берри (2006)
    Джессика Честейн (2016)
    Диана Крюгер (2011)
    Белла Хадид (2017)
    Эльза Хоск (2017)
    Моника Беллуччи (2014)
    Блейк Лайвли (2014)
    Николь Кидман (2013)
    Изабель Гулар (2015)
    Джулианна Мур (2015)
    Ева Лонгория (2012)
    Сальма Хайек (2010)
    Лили Дональдсон (2016)
    Жасмин Тукс (2017)
    Изабель Юппер (2017)
    Кирстен Данст (2016)
    Рози Хантингтон-Уайтли (2016)
    Ирина Шейк (2017)
    Каннский кинофестиваль: лучшие платья звезд на красной дорожке
    Изабель Гулар (2016)
    Кейт Бланшетт (2015)
    Эль Фаннинг (2017)
    Винни Харлоу (2017)
    Ума Турман (2017)
    Шарлиз Терон (2015)
    Ева Лонгория (2015)
    Амаль Клуни (2016)
    Блейк Лайвли (2016)
    Петра Немцова (2015)
    Блейк Лайвли (2014)
    Джордан Данн (2016)
    Айшвария Рай (2017)

    Ну, а кто-то рискнет и наденет нечто непривычное и выходящее за рамки просто красивого платья, ― как, например, Эль Фэннинг, американская актриса, младшая сестра знаменитой актрисы Дакоты Фэннинг. Она появилась в воздушном кремовом платье с атласным шлейфом и ярким принтом.

    Джерело: tatler.ru

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