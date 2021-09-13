Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети

Артистка подверглась критике за вульгарность в пожилом возрасте

63-летняя американская певица Мадонна поделилась новым снимками в откровенном наряде и была обругана в сети за чрезмерную вульгарность в пожилом возрасте. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в Instagram кадрах 63-летняя знаменитость запечатлена топлес в черных кружевных стрингах, сетчатых колготках, длинных перчатках и туфлях на каблуках. Ее образ дополнили колье и серьги со стразами. Мадонна снялась лежа на кровати, сидя на кресле, прикрывая при этом грудь руками. Публикация набрала почти 450 тысяч лайков.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид певицы. «Хватит уже. Мои глаза кровоточат», «Сумасшедшая женщина, полностью потерявшая рассудок», «Она отвратительна. Ее дети, должно быть, в ужасе», «Она сошла с ума и просто не может смириться с тем, что стала старой», «Как вульгарно. Очень печально, что у не не осталось ни капли самоуважения», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.