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    Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети

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    Певица Мадонна - Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Артистка подверглась критике за вульгарность в пожилом возрасте

    63-летняя американская певица Мадонна поделилась новым снимками в откровенном наряде и была обругана в сети за чрезмерную вульгарность в пожилом возрасте. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

    На размещенных в Instagram кадрах 63-летняя знаменитость запечатлена топлес в черных кружевных стрингах, сетчатых колготках, длинных перчатках и туфлях на каблуках. Ее образ дополнили колье и серьги со стразами. Мадонна снялась лежа на кровати, сидя на кресле, прикрывая при этом грудь руками. Публикация набрала почти 450 тысяч лайков.

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    Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети
    Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети
    Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети
    instagram.com/madonna/

    Читатели издания принялись критиковать внешний вид певицы. «Хватит уже. Мои глаза кровоточат», «Сумасшедшая женщина, полностью потерявшая рассудок», «Она отвратительна. Ее дети, должно быть, в ужасе», «Она сошла с ума и просто не может смириться с тем, что стала старой», «Как вульгарно. Очень печально, что у не не осталось ни капли самоуважения», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Постаревшую Мадонну раскритиковали за слишком вульгарные фото в сети