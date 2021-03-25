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    Потап выбрал самый пикантный ракурс для съемки Насти Каменских в купальнике

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    Певица Настя Каменских - Потап выбрал самый пикантный ракурс для съемки Насти Каменских в купальнике
    Певица Настя Каменских

    За такой подарок Потапу были благодарны все фанаты певицы

    Популярная 33-летняя певица Настя Каменских давно не радовала поклонников жаркими фото, оставив откровенные наряды для отпуска. Однако внезапно звезда решила поднять настроение 5,3 миллиона подписчиков в Инстаграме и поделилась снимком, вспомнив, как отдохнула в начале года с мужем на Мальдивах.

    На фото певица позировала на пляже в голубом купальнике, выгодно смотревшемся на ее загорелой коже. Волосы Настя убрала назад и украсила их тропическим цветком, чтобы добавить праздничной атмосферы. В руках она держала бокал с шампанским, которое подняла в честь своих подписчиц.

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    «Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже», - призналась Настя Каменских.

    Поклонники звезды ее немного поправили, что парням тоже хочется поехать в отпуск или «привезти свою любимую девочку на красивый пляж». В комментариях его поддержали, как и теплое пожелание Насти. Не смогли фанаты пройти и мимо потрясающей фигуры певицы, которую та не постеснялась показать на фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: Настя Каменских певица Потап
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