Потап выбрал самый пикантный ракурс для съемки Насти Каменских в купальнике

За такой подарок Потапу были благодарны все фанаты певицы

Популярная 33-летняя певица Настя Каменских давно не радовала поклонников жаркими фото, оставив откровенные наряды для отпуска. Однако внезапно звезда решила поднять настроение 5,3 миллиона подписчиков в Инстаграме и поделилась снимком, вспомнив, как отдохнула в начале года с мужем на Мальдивах.

На фото певица позировала на пляже в голубом купальнике, выгодно смотревшемся на ее загорелой коже. Волосы Настя убрала назад и украсила их тропическим цветком, чтобы добавить праздничной атмосферы. В руках она держала бокал с шампанским, которое подняла в честь своих подписчиц.

«Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже», - призналась Настя Каменских.

Поклонники звезды ее немного поправили, что парням тоже хочется поехать в отпуск или «привезти свою любимую девочку на красивый пляж». В комментариях его поддержали, как и теплое пожелание Насти. Не смогли фанаты пройти и мимо потрясающей фигуры певицы, которую та не постеснялась показать на фото.

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