Продюсери серіалу з Меган Маркл хочуть повернути її у кіно

Юлія Відміцька
Меган припинила свою акторську діяльність після шлюбу з принцом Гаррі
Протягом кількох років Меган Маркл знімалася в серіалі «Форс-мажори»

Герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися в кіно. Відродити кар’єру дружини принца Гаррі у кіно прагнуть продюсери популярної стрічки «Форс-мажори», де Меган Маркл зіграла головну роль. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Про ймовірне повернення Меган Маркл на телеекрани повідомляють інсайдери. З 2011 по 2018 роки зірка грала роль Рейчел Зейн у декількох сезонах серіалу «Suits» («Форс-мажори»). Подейкують, що творці серіалу хочуть відновити стрічку та запропонувати Меган Маркл роботу співвиконавчого продюсера. Зокрема, плануються зйомки спін-оф фільму на серіал «Форс-мажори».

Кадр з серіалу «Форс-мажори»
«Вони вважають, що це очевидно. Серіал «Форс-мажори» досі збирає величезну аудиторію на стрімінгових гігантах Netflix і Peacock, а також нескінченні повтори на ефірних телеканалах по всій Америці – значною мірою завдяки популярності її персонажа Рейчел Зейн», – повідомляють інсайдери.

Меган Маркл знімалася в серіалі «Форс-мажори»
Наразі продюсер серіалу Аарон Корш проводить переговори з керівництвом Universal Pictures, аби домовитися про трансляцію фільму на американському каналі NBC. Водночас сама Меган Маркл не коментувала можливість свого повернення в кіноіндустрію.

Меган Маркл після одруження з принцом Гаррі у 2018 році покинула акторську діяльність та присвятила себе шлюбу й вихованню дітей. Вже у статусі герцогині Маркл запустила шоу на Netflix «З любовʼю, Меган». Однак у кіно акторка так і не повернулася.

До слова, принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговою платформою Netflix. Меган зазначила, що партнерство з Netflix надихає їх із чоловіком на «створення продуманого контенту в різних жанрах, який резонує в усьому світі». Терміни та фінансові деталі нової угоди не розголошуються. За оцінками, попередній контракт подружжя, укладений у 2020 році, був вартістю близько $100 млн.

