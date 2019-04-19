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    Шоу-биз

    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером

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    Фото: imdb - Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Фото: imdb

    Мировая премьера фильма запланирована на 12 июня

    Стрим-сервис Netflix уже почти готов показать новый комедийный боевик «Загадочное убийство» (Murder Mystery) с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях, поэтому приступил к его рекламной кампании. Создатели проекта продемонстрировали в сети первые кадры картины.

    Ранее мы видели актеров лишь на съемках, проходивших в Италии, - тогда папарацци не спускали глаз со звезд.

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    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Появились первые кадры из фильма «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером
    Фото: imdb

    По сюжету комедии полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) во время своего медового месяца в Европе оказываются главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера.

    В фильме режиссера Кайла Ньюачека также снялись Люк Эванс, Джемма Артертон, Луис Херардо Мендес, Теренс Стамп и другие актеры.

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