Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020



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Little Big

Евровидение-2020 может состояться без представителя от России

Россия определилась с представителем на Евровидение-2020 около недели назад. Группа Little Big стал единственным участником конкурса, который не представил свою песню.

Несмотря на то, что музыкальное событие состоится уже в начале мая в этом году, крайний срок для подтверждения участия – 9 марта.

Согласно информации на официальной странице Евровидения-2020, коллектив Little Big до сих пор не обнародовал свой конкурсный трек.

instagram.com/eurovision

Представители артистов объявили, что песня появится в сети 13 марта и никаких штрафных санкций на группу накладывать не будут. Они собрали и отправили все необходимые документы, как того требуют правила Евровидения.

Сами исполнители не комментируют, чем вызвана такая задержка с публичным дебютом.