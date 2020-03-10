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    Шоу-биз

    Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020

    • Розсилка
    Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020
    Little Big

    Евровидение-2020 может состояться без представителя от России

    Россия определилась с представителем на Евровидение-2020 около недели назад. Группа Little Big стал единственным участником конкурса, который не представил свою песню.

    Несмотря на то, что музыкальное событие состоится уже в начале мая в этом году, крайний срок для подтверждения участия – 9 марта.

    Согласно информации на официальной странице Евровидения-2020, коллектив Little Big до сих пор не обнародовал свой конкурсный трек.

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    instagram.com/eurovision

    Представители артистов объявили, что песня появится в сети 13 марта и никаких штрафных санкций на группу накладывать не будут. Они собрали и отправили все необходимые документы, как того требуют правила Евровидения.

    Сами исполнители не комментируют, чем вызвана такая задержка с публичным дебютом.

    Евровидение документы
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