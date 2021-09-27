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    Превзошла звездную маму. 17-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки модного глянца (фото)

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    17-летняя модель Лени Клум - Превзошла звездную маму. 17-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки модного глянца (фото)
    17-летняя модель Лени Клум
    instagram.com/leniklum/

    Подписчики оценили внешний вид манекенщицы в комментариях

    Дочь немецкой экс-супермодели Хайди Клум стала героиней обложки модного журнала Rollacoaster. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

    17-летняя Лени Клум снялась в нескольких образах. Так, на первом снимке она позирует на фоне пляжа в пышном розовом мини-платье из страусиных перьев. На другом снимке она запечатлена в облегающем желтом платье из прозрачного материала и бикини такого же цвета. Публикация набрала почти 80 тысяч лайков.

    Известно, что автором съемки выступил американский фотограф Макс Монтгомери (Max Montgomery), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue Italia, Marie Claire и Sunday Times.

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    Превзошла звездную маму. 17-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки модного глянца (фото)
    Превзошла звездную маму. 17-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки модного глянца (фото)
    instagram.com/leniklum/

    Подписчики оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты очаровательна!», «Влюблена в этот образ», «Ты прекрасная юная леди, очень милая обложка», «Сногсшибательна», «Невероятная! Дочь вся в маму», «Выглядишь отлично!» — восхищались они.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Превзошла звездную маму. 17-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки модного глянца (фото)