Принц Уильям рискует пропустить рождение первенца своего брата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро 36-летний принц Уильям станет дядей

Но вероятнее всего, его не будет в Англии на момент рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

У герцога Кембриджского запланирована официальная поездка в Новую Зеландию в апреле. Как сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter, принц отправится туда по просьбе премьер-министра Джасинды Ардерн чтобы почтить память жертв расстрела в мечетях Крайстчерча.

Ранее Новую Зеландию посетили и сами принц Гарри с Меган. За несколько дней до их поездки стало известно, что супруги впервые станут родителями. Точная дата родов не известна, так же как и пол ребенка.

Стоит также отметить, что британская королевская семья в прекрасных отношениях с Джасиндой Арден. После поездки, Меган устроила приватный прием для премьер-министра. Сейчас же герцогиня Сассекская взяла декретный отпуск, из которого планирует вернуться в октябре. Принц Гарри также на некоторое время сделает перерыв в королевских обязанностях, чтобы помочь супруге по уходу за новорожденным малышом.

Джерело: graziamagazine.ru