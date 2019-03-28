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    Шоу-биз

    Принц Уильям рискует пропустить рождение первенца своего брата

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    Принц Уильям рискует пропустить рождение первенца своего брата

    Совсем скоро 36-летний принц Уильям станет дядей

    Но вероятнее всего, его не будет в Англии на момент рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

    У герцога Кембриджского запланирована официальная поездка в Новую Зеландию в апреле. Как сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter, принц отправится туда по просьбе премьер-министра Джасинды Ардерн чтобы почтить память жертв расстрела в мечетях Крайстчерча.

    Ранее Новую Зеландию посетили и сами принц Гарри с Меган. За несколько дней до их поездки стало известно, что супруги впервые станут родителями. Точная дата родов не известна, так же как и пол ребенка.

    Стоит также отметить, что британская королевская семья в прекрасных отношениях с Джасиндой Арден. После поездки, Меган устроила приватный прием для премьер-министра. Сейчас же герцогиня Сассекская взяла декретный отпуск, из которого планирует вернуться в октябре. Принц Гарри также на некоторое время сделает перерыв в королевских обязанностях, чтобы помочь супруге по уходу за новорожденным малышом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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