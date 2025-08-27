Головна Скотч Шоу-біз
У Тернополі невідомі чоловіки не на жарт налякали Анну Трінчер (відео)

Представниця українського шоу-бізнесу опинилась в епіцентрі неприємної ситуації
фото: Instagram/annatrincher_official

Молода артистка відіграла концерт в обласному центрі, але не очікувала, що деякі гості зайдуть занадто далеко

Під час недавнього виступу 24-річної співачки Анни Трінчер у Тернополі на сцену вибігли кілька невідомих чоловіків. Вони намагалися наблизитися до артистки. Однак охорона миттєво зреагувала та вивела їх із залу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Анни Трінчер.

Артистка зізналася, що була налякана інцидентом, і подякувала охоронцям за професійну реакцію, завдяки якій непрохані гості не встигли завдати шкоди. Трінчер наголосила, що невідомі чоловіки хотіли на неї напасти.

«Я дуже злякалась, якщо чесно… Що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію», – написала Трінчер та показала момент інциденту. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений користувачем @annatrincher_official

Сівачки Мішель Андраде та Юлія Лущинська підтримали відео. Втім в коментарях не всі користувачі Instagram залишили дружні коментарі. Дехто звинуватив Трінчер в занадто відвертих сценічних образах. Мовляв, співачка сама провокує чоловіків на подібні витівки. 

Мовчати Трінчер не стала і оприлюднила один з коментарів (який згодом було видалено). Під іншим повідомленням за співачку заступилась її мама, Жанна. 

У Тернополі невідомі чоловіки не на жарт налякали Анну Трінчер (відео) фото 1
скриншоти: Instagram/annatrincher_official

Це не перший неприємний випадок у кар’єрі виконавиці. Минулого літа в її гримерці після концерту зникли прикраси Cartier вартістю близько €5 тис., які згодом вдалося повернути.

Нагадаємо, у Парижі біля Ейфелевої вежі п'яний чоловік зґвалтував українку. Водночас популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок.

