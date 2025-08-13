Головна Світ Соціум
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи
Британці потерпають від чергової хвилі спеки
фото: dailymail.co.uk

П'ять регіонів Великої Британії страждають від посухи після найсухіших шести місяців починаючи з 1976 року

Велику Британію охопила четверта за літо хвиля спеки, що призвела до серйозного дефіциту води. Ситуація настільки критична, що Національна група з питань посухи оголосила її «національно значущою». На тлі високих температур, що можуть сягати 34°C, влада закликає громадян до максимальної економії води.

Зокрема Агентство з охорони довкілля закликало британців «зіграти свою роль» та використовувати менше води, щоб «допомогти зменшити тиск на наше водне середовище». 

Причини кризи та наслідки

Попри дощі у липні, який став п'ятим найтеплішим в історії спостережень, рівні річок та водосховищ продовжували знижуватися. Після найсухіших за останні 50 років шести місяців (лютий-липень) запаси води опинилися під загрозою.

«Ситуація є національно значущою, і ми закликаємо кожного зробити свій внесок і допомогти зменшити навантаження на наше водне середовище», – зазначила Гелен Вейкхем, голова Національної групи з питань посухи.

П’ять регіонів Англії офіційно оголошено зонами посухи, а ще шість перебувають у стані «тривалої сухості». Рівень води у водосховищах в середньому становить 67,7% від максимального, тоді як зазвичай на початку серпня цей показник сягає 80,5%. Наприклад, водосховища у Дербіширі, Стаффордширі та Сомерсеті заповнені менш ніж наполовину.

Влада вживає заходів

Через екстремальні умови в деяких регіонах вже запроваджено обмеження на використання води, зокрема заборону на полив садів зі шланга. Довготривала нестача води вже завдає значної шкоди сільському господарству, впливає на врожайність та загрожує дикій природі.

Міністерка водних ресурсів Емма Гарді після засідання Національної групи з питань посухи заявила, що «уряд терміново посилює свої заходи реагування, щоб забезпечити успішне управління наслідками тривалої посухи».

«Водопостачання тепер має вжити заходів для виконання своїх планів щодо посухи – я притягну їх до відповідальності, якщо вони зволікатимуть», – сказала вона. 

Водночас у Лондоні та на південному сході країни діє «помаранчеве» попередження про спеку. Цей рівень небезпеки свідчить про значний ризик для здоров'я, особливо для людей старше 65 років. Мешканці новобудов у східному Лондоні скаржилися на задушливі умови під час спеки, кажучи, що жити в них «нестерпно». 

Експерти попереджають, що посушливі умови можуть тривати аж до середини осені. Тому органи влади та водопровідні компанії закликають населення відповідально ставитися до споживання води, а компанії – швидше усувати витоки.

Чиновники також рекомендували закривати вікна та штори в кімнатах, що виходять на сонце, щоб зберегти їх прохолодними, носити капелюх і сонцезахисні окуляри, одягатися для захисту від сонячних опіків, а також займатися фізичними вправами вранці або ввечері, «коли прохолодніше».

Нагадаємо, Південна Європа потерпає від надзвичайної спеки, яка перевищує 40°C. Вчені назвали таку температуру «коктейлем Молотова» для кліматичних умов, що підживлює численні лісові пожежі по всьому Середземномор'ю. 

